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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.11.2019 - 22:00, Son Güncelleme:

Ersun Yanal iddialı konuştu: 'Arkamızda kalacaklar'

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Ersun Yanal iddialı konuştu: 'Arkamızda kalacaklar'

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Ersun Yanal 1-0 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, esas liderliği lig sonunda alacaklarının altını çizerek, "Sezon sonu biz arkaya baktığımızda herkesi arkamızda göreceğiz, rakiplerin, herkesin arkamızda kaldığını göreceğiz" dedi 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun olarak üstün bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti. 

Yanal, "Deplasmanda kaybettik. Rakamlar, istatistikler önümüzde lehimize olsa da skoru alamadık. Rakamların bizim lehimize olduğu ortamda skoru çevirmeliyiz. 2 deplasman kaldık bu sezon, böyle devam ederse hepimiz zirve yarışında yara alırız" dedi.

Şampiyonluk yolunda iddiasını çok net bir şekilde ortaya koyan tecrübeli teknik adam, "Sezon sonu biz arkaya baktığımızda herkesi arkamızda göreceğiz, herkesin arkamızda kaldığını göreceğiz, kimsenin ve taraftarlarımızın şüphesi olmasın" diye konuştu.

Yenilgideki sorumluluğu üstlenen Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Bu sorumluluk benim, sorumluluğu alıyorum. Bu işin kurgusunu yazan arkadaşlara selam olsun, bir kez daha izleyip kararını versinler" yorumunu yaptı.

'Benim işim değil'
Ersun Yanal, sadece futbol içi konuları konuşacağını vurgulayıp şu ifadeleri kullandı: "Hakemleri eleştirmek benim işim değil. O konulara girmek istemiyorum. Ben takımımın performansından sorumluyum. Takımımın bu maçta performansta sonucu almalıydı. Daha iyisini yapabilecek bir takımız.

Lig bittiğinde arkamıza baktığımızda herkesin arkamızda kaldığını göreceğiz. Elimizde bir kadro var, bunu en iyi şekilde kullanacağız.
Biz artık takım halinde en iyi şekilde cevabı vereceğiz, kredinin az olduğunu düşünüyorum."

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