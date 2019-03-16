Ersun Yanal: "Futbol oynamadık ama kazandık"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında evinde Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalara bulundu. Oyunun ilginç anları olduğuna dikkat çeken Yanal, “Benim göreve geldiğim günden bu yana, oyundan ve performanstan en uzak maçımızı oynadık. Bugün futbol oynamadık ama kazandık. Kazanmak da önemli bir eşiktir bizim için. Geriye kalan maçlarımızı kazanarak gitmek adına da güzel bir sonuçtu. Geriye düşüp hemen cevap vermemiz güzeldi. Dağınıklığı toparlayıp maçın sonunu getirdik. İyi futbol oynayıp kaybettiğimiz ya da berabere kaldığımız maçları bugünkü gibi kazansaydık belki bu durumda olmayacaktık” diye konuştu.

“KOLAY BİR YERDEN GEÇMİYORUZ”

Ersun Yanal, Mehmet Ekici’nin teknik sebepten dolayı ikinci yarıda oyuna girdiğini söyleyerek, “Oyunu bütün halde oynayamadık. Rize maçında belirli dakikalarda iyi oyunumuz vardı. Bugün Rize maçından da kötüydük. Birbirinden kopuk, ritmi yakalayamayan bir takım vardı. Skor geçişlerini iyi yaptık. Rakibe akan oyunda şans vermedik. Bugün koordinasyonu bozuk bir oyunla maça başladık. Kopuk oynayınca ikinci top sorununu yaşıyorsunuz. Kolay bir yerden geçmiyoruz. Takımımızı nasıl hazırlayacağımızı planladık. Önümüzdeki sezon şampiyonu Fenerbahçe için her türlü planın yapıldığı bir evredeyiz” ifadelerini kullandı.

“BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ”

Fenerbahçe’den ayrılacağı iddialarıyla ilgili sorulan soruya ise Yanal, “Biz işimize bakıyoruz. Yapacağımız planlar var. Maçlar izleniyor, antrenmanlar devam ediyor, takıma kazandıracağımız oyuncularla ilgili çalışmalar sürüyor. Kulübün ve benim duruşum belli. 1 maçla sehpaya çıkarıp 1 maçla aşağıya indirmeyelim. Bizim beklentilerimiz belli, kulübün beklentileri belli. Şu anda bunları konuşmak benim gündemimde değil. Sonuçlar bazen eksiliyor, bazen artıyor. Bu sezonu en iyi nerede bitiririz diye düşünüyoruz” cevabını verdi.

“HIZLI ALINACAK KARARLAR DEĞİL”

Yabancı sınırlamasıyla ilgili de konuşan Yanal şunları söyledi:

”Yabancı sınırlanması çok uzun bir platformda tartışılması gerekiyor. Bunların kriterleri olmalı, senelere bölünmeli. Bu kadar basit bir iş değil bu ama bir anda çıktı. Raporlar var. 6-7 yabancı oyuncuyla oynandığı söyleniyor. Bu ortalamada oynanan ve 99 oyuncunun sözleşmesinin bittiği, bir anda başlanabileceği söyleniyor. Böyle hızlı bir kararın sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Bu kadar hızlı alınacak kararlar değil. Bu kararlar neye göre yapılıyor. Bu kadar güçlü bir ekonomide, ‘Hadi yapalım’ demekle yapılmamalı. Futbol paydaşları bir araya gelmeli. ‘Tamam hadi serbest bıraktık’ ya da ‘Tamam engelleyelim 6 olsun’ demekle olmaz. Altyapılar için planlama yok, denetleme yok, birçok konu var. 2002 yılında Almanya bu işi yapmak için ciddi planlamalar yaptı, yine de yapıyor. Buna ihtiyacımız var. Bunun içinde medya var, kulüpler var, kulüpler birliği var. Ama 6+2+2’nin bizi çok mutlu ettiğini söyleyemeyiz. Bu çok hızlı alınmış bir karardı, şimdi daha hızlı bir kararla yine zarar ediyoruz. Doğru planlamalarla ortak karar alınması zorunludur.”

“MEHMET EKİCİ İYİ BİR HAMLE OYUNCUSU”

Yanal, oyuncu değişiklikleri ile ilgiliyse, “Bazen planladıklarım tutuyor, bazen tutmuyor. Bir maçta oyuncu değiştiriyorsun dahi oluyorsun, bir maçta değiştiriyorsun başka bir şey oluyorsun. Mehmet Ekici iyi bir hamle oyuncusu. Kötü bir sakatlık geçirdi. Form tutmak üzereyken Kayseri’de sakatlandı. Şimdi geliyor. Bugün de önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Çok zor bir pozisyonda zor bir gol attı. Frey’in kasıklarında pubis ve fıtıkla ilgili sorunlar vardı. Ağrılarına dayanamadığı için 2 gündür bizden ayrı. Pazartesi günü bir operasyon daha geçirecek ve 2-3 hafta sonra takımla çalışmalara başlar” şeklinde konuştu.

“SAVUNMADAN OYUN KURMA KONUSUNDA İYİ TAKIMLARDAN BİRİSİYİZ”

Ersun Yanal, “Biz aslında geriden oyun kuran bir takımız” diyerek, “Bugün bu ritmi tutturamadık. Böyle olunca da hatalar başladı. Yoksa savunmadan oyun kurma konusunda iyi takımlardan birisiyiz. Başakşehir maçında bunu iyi yaptık, Beşiktaş maçında 20’nci dakikadan sonra bunu iyi başardık ama bugün ritmi tutturamadık” açıklamasında bulundu.

“BİZE HAZIR OYUNCU LAZIM”

Jailson’un yedek kalmasıyla ilgili eleştirilere ise Yanal, “Jailson konusunda bir takım konuşmalar var” diyerek şu şekilde cevap verdi:

“Bizim oyuncumuz ve zaman zaman da kullanıyorum. Genç bir oyuncu, bu sene takıma katıldı. Takıma katıldığı dönemde de maçlar başlamıştı. Önünde bir süreç var, Fenerbahçe’nin de durumu belli, bize hazır oyuncu lazım. O da ilerleyen yıllarda Fenerbahçe’ye hizmetlerde bulunacaktır.”