Ersun Yanal: "Futbol dışındaki faktörler bizi çok etkiledi"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErsun Yanal: "Futbol dışındaki faktörler bizi çok etkiledi"
GeriFutbol Ersun Yanal: "Futbol dışındaki faktörler bizi çok etkiledi"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
08.02.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: "Futbol dışındaki faktörler bizi çok etkiledi"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersun Yanal: "Futbol dışındaki faktörler bizi çok etkiledi"

Son dakikalarda yenilen golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe 23 puanda kalırken, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ersun Yanal, “Bugüne kadar bu iş yaşamımda hep futboldan bahsettim. Bugün futboldan bahsetmeyi çok istiyordum, fakat futbolun dışındaki faktörler bizi çok etkiledi. Maalesef üzüntü duyuyorum” dedi. 

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında hakemin vermiş olduğu kararlara tepki gösteren Yanal, “Maçtan öne çıkan bugün yine oyundan çok en çok konuşulan kararlar olacak. Maalesef yine futbolu burada konuşamayacağız. Oyunun ikinci yarısında oyundan almak zorunda kaldığım Mehmet Ekici’nin faul olmayan bir pozisyonu var ki talihiz pozisyon, ayak bileğine basılması sonucu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yine sarı kartlarla dolu oyunun başından itibaren. Bugün ben size soruyorum; Soldado’nun pozisyonunu izleyin, böyle bir pozisyonda bir hakem ceza sahası içerisinde olsa penaltı çalabilecek m? O pozisyon sonrasında oyuncu atılıyor. Bunlar, iki takımın karşılaşmasını etkileyecek faktörler değil, bugün futbolu konuşmak isterdim. Bugüne kadar bu iş yaşamımda hep futboldan bahsettim. Bugün futboldan bahsetmeyi çok istiyordum, fakat futbolun dışındaki faktörler bizi çok etkiledi. Maalesef üzüntü duyuyorum. Her zaman en çok destekçisi olduğum futbolun sadece futbolla kalmasını istediğim bir şeyi konuşmak benim çok uzağımda olduğum bir konuydu. Uzağımda olan konuyu burada sizlerle konuşmaktan çok da mutlu değilim. Fenerbahçe’ye gelince maç kazanırsınız, kaybedersiniz, zaman zaman iyi-kötü oynarsınız. İki takımın mücadelesi, zaman zaman oyunun gerilmesi futbolun doğal sonuçları. Ama artık video sisteminden sonra birçok hakemin izledikten sonra içinden kolaylıkla çıkabileceği birçok pozisyonu artık değerlendiremez olduk. Maalesef Türkiye’de futbol dışı tartışmaları hep gündemde tutuluyor, ben de bunun içine girdiğim için üzgünüm” ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçe’nin kazanmaktan daha önemi hedefleri olan bir takım olduğunun altını çizen Yanal, “Fenerbahçe’ye gelince bir maç kazanır, bir maç kaybederiz. Sıralamadaki yerimizi bir aşağıda bir yukarıda tutarız. Bundan sonraki her maçı da kazanırız, kazanmak için de oynarız. Gelişmemiz var, iyi yöne doğru gidişimiz var. Bu yönde birçok oyuncuyu kullanacağız. Önümüzdeki süreci daha doğru değerlendiriyoruz. Önemli bir camia, önemli bir takımız. Kazanmaktan çok daha önemli hedefleri olan bir takımız. Bunların hepsine okey ama Fenerbahçe takımının da bunda bir duruşu olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ersun Yanal: "Futbol dışındaki faktörler bizi çok etkiledi"

Soldado özür diledi

Tolgay Arslan neden kırmızı kart gördü? İşte o diyalog...

Semih Özsoy: Bunu yapanlar bedelini öder