Ersun Yanal: "Fenerbahçe sonuna kadar gidecek"

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek tur atlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, maç sonunda konuştu.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

"İki maçta galip geldik. Mücadelemiz finale kadar devam edecek. Konforlu bir maç oldu. Ligde görev alamayan oyuncuların 90 dakika görev alması güzeldi. Bazı sakat oyuncularımız vardı. Onlar da olsaydı daha güzel olurdu. Böyle maçları oynamak aslında zordur. Oyuncularım topu tutarak maçı kolay hale getirdiler. Fenerbahçe her maçı ciddiye alır. Bu maçı da ciddiye aldık. Bir üst tura kaldık. Böyle devam edeceğiz"

"F.BAHÇE'NİN MOTİVASYONU TAM"

"Fenerbahçe, çok büyük bir ailedir. Bütün oyuncularımızla, yönetimimizle, taraftarımızla, medyamızla, herkes biliyor ki Fenerbahçe her iki kulvarda sonuna kadar gidecektir. Motivasyonu tamdır"

"HASAN ALİ'NİN SAKATLIĞI..."

"Tüm arkadaşlarımızı kullanıyoruz. Ofansif yönden başarılıydı. Bir çare üretmemiz gerekiyor. Hasan Ali'ye alternatif yaratmak, her an hazırda bulundurmak gerekiyor. Bu maç elimize deneme fırsatı geldi. Hasan Ali için 3-4 hafta demiştik. İkinci yarı aramıza katılacak. Hasan Ali'nin sakatlığı problemli biraz. Topuğa yakın noktada bir yer. Umarım hızlı bir şekilde tekrar toparlanır. Hızlıca sahalara döner"

AVCI: "GÜZEL BİR MÜCADELE OLDU"



İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk maçın skorundan dolayı genç isimlere şans verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten güzel bir mücadele oldu. İlk maçta 4-0'dan dolayı Fenerbahçe'nin büyük avantajı vardı. Oynamayan oyuncularımızı oynattık. Çok iyi bir altyapı jenerasyonumuz var. Oradan da bugün 3-4 oyuncu oynattık. Biz hedefimize ulaştık, Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz."

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