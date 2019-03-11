Ersun Yanal fena yanıldı
Kadro dışılar affettirdi, 5 takviye yaptırdı, "2. yarının lideri olacağız" dedi ama tablo ortada...
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe’ye Ersun Yanal da ilaç olamadı.
Ali Koç, “Gündemimizde yok, olmayacak” demesine rağmen kurtarıcı olarak deneyimli teknik adamı göreve getirdi. Üstelik bununla da kalmadı.
Başkan Koç, bizzat lobicilik ve disiplinsizlikle suçladığı Dirar ile Koeman’ın üzerine yürüdüğünü ve 2. başkan Semih Özsoy’a saygısızlık yaptığını açıkladığı Volkan Demirel’i, Ersun Yanal’ın talebiyle affetti.
Yanına bile yaklaşamadı
Başarısız sonuçlar nedeniyle fatura ‘kötü kadro’ya değil, Cocu ve Koeman’a kesildi. Ara transfer dönemi geldiğinde ise Yanal’ı istediği takviyeler peş peşe yapıldı. Moses, Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan’a imza attırıldı.
Deneyimli çalıştırıcı, devre arası kampında iddialı konuştu ve “Şunu garanti ediyorum, sezonun ikinci yarısının lideri Fenerbahçe olacak!” dedi. Geride kalan 8 haftada Sarı- Lacivertliler, Ersun Yanal’ın verdiği bu sözün yanına bile yaklaşamadı. Sadece ligde değil! İkinci devrede sadece 3 galibiyet alabilen Fenerbahçe; Bursa, Konya ve Beşiktaş ile berabere kaldı.
Kayserispor ile Başakşehir’e kaybetti. 3 puanlı sistemde ilk kez 25 hafta sonunda matematiksel olarak şampiyonluk şansını kaybetti. Üstelik işler sadece ligde kötü gitmedi. 1. Lig ekibi Ümraniyespor’a karşı Türkiye Kupası’nda havlu atan Sarı- Lacivertliler; Avrupa Ligi’nde ise 2 aydır resmi maça çıkmayan Zenit’e elendi.
Kazanınca başka kaybedince başka!
Ersun Yanal, göreve geldiği günden beri maç sonu açıklamalarıyla da eleştiri oklarının hedefi oldu. Son haftalarda ise birbirinden zıt demeçleriyle gündeme geldi.
3-2 kazanılan Rizespor mücadelesi sonrası deneyimli teknik adam, “Bu sene belki tren kaçtı ama bu takım şampiyon olacak. Seneye taraftarın desteğinin karşılığını şampiyonluk olarak vermeliyiz” dedi.
Ersun Yanal, sadece 1 hafta sonra kaybedilen Başakşehir mücadelesinden sonra ise isim vermeden öğrencilerine yüklenerek, “Bazı oyuncularımız burada oynamanın ağırlığını kaldıramıyorlar. Fenerbahçe forması giymek kolay değil” ifadelerini kullandı.
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