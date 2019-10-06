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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Ersun Yanal faturayı ona kesti!

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Ersun Yanal faturayı ona kesti!

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta kalesinde 7 gol gören Fenerbahçe'de savunma bloğunun yaptığı basit hatalar tartışılıyor. Stoperlerin performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal radikal kararlar almaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

Süper Lig'de 7 haftada 11 puanı bulunan Fenerbahçe'nin defans hattındaki yetersizlik fazlasıyla göze çarptı. İlk 7 haftada kalesinde 7 gol gören sarı-lacivertlilerde defans bloğunun yaptığı basit hatalar etkin rol oynadı.

Fenerbahçe'nin ligde yediği 7 golün 3'ünde bariz hata yapan Jailson'un durumu tartışılıyor. Stoper tandemi de sarı-lacivertli takıma çare olmadı ve son olarak Antalyaspor maçında yitirilen 3 puan Jailson'un basit bir hatasından geldi.

Yeni transfer Adil Rami'ye Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de yer veren deneyimli teknik adam, maçın ikinci yarısında Fransız futbolcuyu oyundan çıkardı. Adil Rami hiç hazır bir görüntü çizmezken Fenerbahçe'de stoper ikilisi Zanka ve Jailson olarak devam etti.

DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Ersun Yanal'ın başlarda mecburiyetten stoperde şans verdiği daha sonra ise oyunu geriden başlatması nedeniyle yola devam ettiği Brezilyalı oyuncunun durumunu tekrar gözden geçirmesi bekleniyor.

JAILSON KULÜBEYE!

Milli arada yapılacak idmanlarda Adil Rami ve Serdar Aziz'in performanslarını takip edecek olan tecrübeli hoca, memnun kalması durumunda Jailson'u kulübeye çekecek..

SKRTEL'İN BOŞLUĞU DOLMADI

Sarı-lacivertli takım sezona Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zanka, Adil Rami ve Okan Turp stoperleri ile başladı. Sözleşmesi biten Martin Skrtel ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçeli kurmaylar Slovak stoper ile yola devam etmedi. Sarı-lacivertli takım şu ana kadar Skrtel'in yokluğunu fazlasıyla hissetti.

Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ı sezon öncesi hazırlık maçlarında deneyen teknik direktör Ersun Yanal, resmi karşılaşmalarda bu oyunculara hiç şans vermedi.

Ersun Yanal faturayı ona kesti

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