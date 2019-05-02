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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.05.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: Emre Belözoğlu önemli karakter

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam burada önemli açıklamalar yaptı.

Fatih Saboviç / Spor Arena

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Samandıra'da basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Yanal'ın sözleri şöyle;

Manisaspor'un başındayken Kayserispor'a karşı 2-0 önde olduğumuz maçı 7-2 kaybettik. Biz ertesi hafta o genç çocukları yine oynattık. Oyuncuyu kazanmak için tekrar oynatmamız lazım. Ama böyle oynatmakla da kazanılmaz. Gerçek yarışmanın, gerçek ortamın içine genç yetenekli oyuncuları yavaş yavaş monte etmek lazım. Hazır olmuş, iyi bir takımda oynayan bir gence şans verilir. O da alıp götürür. Hadi bir anda 'Biz bunları gençleştirelim.' olmaz. Onlara daha iyi bir deneyim kazanacak zamanda şans vermek lazım. Bizim genetiğimizde de böyle bir şey yok. Fenerbahçe'nin genetiğine baktığınız zaman uzun zamanlardan beri genç oyuncu yetiştirilmedi. Genç milli takımlardan aldığımız oyuncular oldu ama yetiştiremedik. Birdenbire bunu yapıyor olmak kolay değil. Aralık ayının 15'inden sonra burada 100 antrenmana çıktık ve bunun 49'unda genç takımlardan oyuncular geldi. 19 ve 21 Yaş Altı Takımı'ndaki bütün oyuncular burada bizimle çalıştı. Onlarla birlikte antrenman yapıp yemek yedik. Onların neler yapabileceğini biliyoruz. Süper Lig'e bir bakın, kim 49 antrenmanına altyapı çocuklarıyla çıkmıştır. Biz bütün altyapı oyuncularımızın isimlerini biliyoruz. Kimin oynayıp oynamayacağını, kimi kazanıp kimi kaybedeceğimizi iyi biliyoruz. Hepsi bir sürecin içerisinde. Şu andaki süreç onları kazanma süreci değil.

ZİHNİYETTE DEVRİM

Biz yetenekli oyuncuları oynatmak için organizasyonumuzu doğru kurmuyoruz. Yarışma organizasyonu yapmak zorundayız. 21 Yaş Altı Ligi kalkıyorsa gidip profesyonel liglerde bu organizasyonu yapalım. Bir dönem Bursaspor, Galatasaray, Trabzonspor'un B takımları vardı. Birçok yetenek buradan çıktı. Rekabetin olmadığı yerdeki liglerde bunların güzel örnekleri var. Adamlar müsabaka şartlarında oynuyorlar. Mesela bunların kurallarını değiştirebilirsiniz, bu hafta oynadıysa ertesi hafta oynamasın gibi. Geçişlerini planlayabilirisiniz. Biz 'alt yapı' diyoruz. Biz Fenerbahçemizin altyapısına bakalım. Altyapıda imkan olarak baktığınızda uzun yıllar burada yukarıya oyuncu çıkmadıysa, problem var demektir. Anlayış ya da zihniyette de devrim yapmak gerekiyor. 'Hadi oynatalım.' demekle 3 kişinin yazdığı yazıyla olmaz. Eğer uygun şartlarda sende bu varsa, 3-5 genç oyuncuyu kadronda barındırıp takım uygun olduğunda oynayacağım diyorsun. Sen bu planı işletmeye başlıyorsun. Her maçta bu şansı denemek için fırsat kolluyorsun. Bizim ülkemizde şu anda 'Transfer yasağı veya ceza geliyor.' diye birkaç tane genç çıkıyor.

TRANSFER SÖZLERİ

Transferle alakalı çalışma yapılıyor. Scout ekibimiz var ve buna ilaveten tüm antrenör arkadaşlar her hafta ciddi bir şekilde maç izliyorlar. Dünya futbolu çok küçüldü, rakamlar anormal uçuk. Genç oyuncu dolaşımı dünyada belli kulüplerin kontrolünde ve scout yapmanın da ötesine geçmek gerekiyor. Çok ciddi detaylı bir ekip kurmak gerekiyor. Bence daha da önemlisi altyapılardan, genç oyunculardan kurulu düzene çok hızlı bir şekilde, sistematik bir şekilde girmek gerekiyor. Önceden x bir oyuncuyu gol kralıyken 10 milyona transfer ederken, şimdi 50 milyona yaklaşamazsın. Bütün bunları düşünerek, çok asgari oynama kriterleri net diyebileceğimiz nokta atışı yapmak, birkaç mevkinin oyuncusu olan ve çok sağlıklı bir süreci yöneterek, sakatlık olmadan doğru yönetimle nokta atışı yapmamız gerekiyor.

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NETLEŞİNCE PAYLAŞACAĞIZ

Önümüzdeki sezon kampı Topuk Yaylası'nda planlıyoruz. Audi Cup'a katılacağız. 21 Temmuz'da Avusturya'da maç programımız var, Udinese ve Herta Berlin'le maçımız var. Ağustos başında Cagilari'yle maç var. 18 Temmuz'da da Ümraniyespor'la maçımız var. Program netleşince sizlerle de paylaşacağız. Bizim maçlarımız var. Önümüzdeki sezonun çalışmaları yapılıyor. İnanın çalışıyoruz. İçeriden ve dışarıdan takip ettiğimiz oyuncular var. Sözleşmesi bitmiş bir oyuncunun genç oyuncu olması çok mümkün değil. Sözleşmesi bitmiş oyuncunun karakteri, dayanıklılığı iyi olması lazım. Yoksa yaşlı oyuncularla oynamak çok zor.

Ersun Yanal: Emre Belözoğlu önemli karakter

BELÖZOĞLU ÖNEMLİ KARAKTER

Emre Belözoğlu önemli bir karakter. Onun profilinde 31-32 yaşında bir oyuncu buluyorsan 1-2 sene oynatıp diğer oyunculara deneyim kazandırabilirsin. Takımın da öyle oyunculara ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin genetiğine bakmamız lazım. Fenerbahçe'ye oyuncu yetiştiriyorsunuz. Hem psikolojik hem karakter hem de beceri anlamında Fenerbahçe ruhuna uygun oyuncular yetiştirmek gerekiyor. Mesela üzücü olarak Merih Demiral elimizden kaçtı. Keşke hiç olmasaydı. Bu da bizim için ciddi bir ders oldu.

Fenerbahçe'nin aidiyetini yükseltecek, katkıda bulunacak ve bu büyüklüğünü yaşatacak olan şeyler gerekli. Kendi oyuncularımızı üretinceye kadar, bu aidiyet duygusunu yapıncaya kadar takıma karakterli katkıda bulunacak ve burada kalıp buradaki aidiyeti oluşturacak karakter taşlarını doğru yerleştirmemiz lazım. Bu konuyu iyi çalışıp iyi kavrayıp yapmak zorundayız. Bizim yönetmekle zorunlu olduğumuz, 4 maçta aşmak zorunda olduğumuz bir kadro var. Onlara güvenmek zorundayız.

Ersun Yanal: Emre Belözoğlu önemli karakter

HAKEMLER KONUSU

Hakemlerin yönetilme şekline itiraz etmiştim. Bu konuda yönetilme tarzının problem olduğunu düşünüyorum. Hakemlerimizi doğru yönetilebilecek doğru bir platform oluşturduğumuzda, daha kaliteli yönetirsek daha iyi bir organizasyon yaparsak daha fazla randıman almaya başlarız. Hakemlerin hata yapmama şansı yok. Önemli olan herkesin iyi hissetmesi, gönlümüzün rahat demesi. Bunu yapmak için iyi bir sistem iyi bir düzen gerekiyor. Herkesin şeffaf olduğuna karar verdiği atamaların, seçimlerin adil olduğuna, manipülasyon yapmadığına karar verdiği... Bunu dizayn etmeden, bunu oluşturmadan bu tartışmalar devam edecek. Kayserispor maçı hakeminin kokartını devre arasında söktüler. Ondan sonra bir büyük maça verdiler. Üst üste maçlar yönetti. Bu çocuk hata yaptı, kötü hatalar yaptı, tamam da sen o kötü hatayı yapacak adamı üst üste oynatır, aynı görevi verirsen o adamın yönetme kabiliyetinden şüphe duyman lazım. Hakemlerimizin de şeffaf, doğru, birbirine güvenecek bir dizayna dahil olduğu süreç daha iyi olacak.

Fenerbahçe’nin deplasmanı olmaz. Deplasmanda veya kendi sahasında diye bir şey kabul etmiyorum.

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Fenerbahçenin deplasman kabusu
Fenerbahçe'nin deplasman kabusu
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