Ersun Yanal dünyaevine girdi

Cuma akşamı Alanyaspor’a sahasında 3-0'dan 3-4 mağlup olan Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal nişanlısı İrem Ağan ile sade bir törenle dün akşam evlendi.
NİKAH EVDE YAPILDI
Trabzonspor’un şuanki durumundan dolayı keyfi kaçan tecrübeli teknik adamın, nikahı evde gerçekleşirken, aileler arasında olması da dikkatlerden kaçmadı.
6 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan eski CHP'li Belediye Başkanı Mazlum Ağan'ın kızı İrem Ağan (29) ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan 56 yaşındaki Ersun Yanal, 6 ay önce Kumbahçe Mahallesi'ndeki Mandarin Otel'de nişanlanmıştı. (Ensonhaber)