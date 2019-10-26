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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.10.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: "Diğer oyuncular geldiğinde, önemli bir fark oluşacak"

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Ersun Yanal: "Diğer oyuncular geldiğinde, önemli bir fark oluşacak"
Sakat futbolcuların da etkisiyle bir türlü ideal 11'ini bulamayan Ersun Yanal, Max Kruse'nin sakat olmasına rağmen ideale yakın 11'ini buldu.

Taraftarı önünde Konyaspor’u 5-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu. Takımda eksik olmayınca neler yapabileceklerini gösterdiklerini söyleyen Yanal, “Bugün takım bütünlüğüyle, yürüdüğümüz yolda bir ayak sesi hissettirdik” diye konuştu.

Konyaspor karşısında Rodrigues, Zanka, Ozan, Gustavo ve Vedat’ın attığı gollerle 5-1 kazanmayı başaran Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bugün tam kadro oldukları zaman neler yapabileceklerini gösterdiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Ersun Yanal, “Oynadığımız oyun, tam takım olduğumuzda taraftarlarımıza neler yapabildiğimizi gösterdiğimiz bir maç oldu. Kanat oyuncularımızın oyuna katkısıyla, yürüdüğümüz yolda daha iyi gideceğimizi düşünüyorum. Takımımız tamamlandığında daha iyi olacağımızın mesajını taraftarımıza verdik. Daha da iyi olacağız” dedi.

“Pozisyon vermeyince özgüven yükseliyor”

Konyaspor’un Türkiye’de en iyi kapalı savunma yapabilen takımlardan olduğunu vurgulayan Ersun Yanal, “Sert savunma uygulayabilen bir takımla oynadık. Oyun disiplinini uzun süre devam ettiren bir takım. Sezon başından bu yana eksik olarak devam ettik, birçok oyuncumuzu kullanamadık. Onlar dönüp form tuttukça, daha farklı oyunların olacağının mesajını verdik. Rodrigues, Hasan Ali, Moses ve Isla takıma katıldı. Ozan ve Tolga’nın iki yönlü oynaması bir avantaj. Tabii ki bunu takım olarak oynadığımızda tam anlamıyla performans alıyorsunuz. Kanatlarımız oldukça, takımımıza katıldıkça, alternatiflerimiz artıyor. Skora katkı yaparken, pozisyon vermeden oynuyorlar. Pozisyon vermeyince takımımızın özgüveni yüksek oluyor. Kanat oyuncularımızın performansı oyunun gidişatını belirledi” ifadelerini kullandı.

Bu arada Yanal, basın toplantısı sırasında mikrofonda sık sık sıkıntı olması sonrasında “Ses savunma yapıyor, biz de atak yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bütünlüğümüzle ayak sesi hissettirdik”

Ozan Tufan’la ilgili bir soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Ersun Yanal, “Ozan, Türk futbolu için çok önemli bir karakter. Şu anda çok profesyonelce bir süreç yönetiyor ve kulübümüz de ona karşı olan tutumda, bu profesyonelliği sağlayacağı her türlü desteği veriyor. Ozan, kaybetmiş olduğu seneleri tamamlayacak ve öne geçecek. Milli takım için de önemli bir karakter. Daha iyi bir performans sergileyecektir. Biz bir yolda yürüyoruz. Takımımız tamamlandıkça, Fenerbahçe’nin ayak sesleri nereye koştuğunu gösteriyor. Bu performansla sonuç bizi nereye götürecek göreceğiz” dedi.

Takımda bugüne kadar yaşanan sakatlıkların çok tuhaf sakatlıklar olduğunu da söyleyen Yanal, “30 senedir bu işin içinde olan birisi olarak, hiç görmediğim sakatlıklarla karşılaştım. Bunlar geçtikten sonra, oyuncularımız henüz performanslarının belli bir noktasındalar. Bütün oyuncular bu rekabetin içinde daha iyi form tutmalı. Kanatlar geldiğinde, takım bir bütün olduğunda bir ayak sesi hissettirdiğimizi düşünüyorum. Bu güveni taraftarımıza verdiğimizde, onların da coşkusuyla daha iyi oyunlar oynanacaktır. Bundan önceki hafta, uzun süre sonra burada mağlup olduk. O maçta da baskılıydık. Bazı eksiklerimiz var ama bunu bahane olarak söylemiyorum. Çekincemiz yok, her şeye karşı önlem almak için mücadele ederiz. Diğer oyuncular geldiğinde, önemli bir fark oluşacaktır” açıklamasını yaptı.

“Bu takımın herkese ihtiyacı var”

Yeni transferlerden Adil Rami’nin uzun süredir forma giymediğini ancak hazır duruma geldiğini söyleyen Ersun Yanal, “Önümüzdeki hafta kupa maçları başlayacak. Bu takımın herkese ihtiyacı var. Biz çok geç birlikte olmuş bir takımız ama bunu hızlı şekilde avantaja dönüştürüp hareket etmeliyiz. Rami de, Sadık da, Alper de, Tolgay da oynayacak. Birçok maçımız var. Ama en güzeli, belki kimsenin fark etmediği bir durum var, kart görmüyoruz. Oyuna odaklanıyoruz ve taraftarımızın da bu tavrı, bundan kaynaklanıyor. Onların istediği bir mücadele var. Taraftarlar bizi nereye çağırırsa biz oraya gideriz” diyerek sözlerini tamamladı.

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