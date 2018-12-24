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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.12.2018 - 22:30, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: Çok farklı F.Bahçe göreceğiz

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Ersun Yanal: Çok farklı F.Bahçe göreceğiz

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe şeklen burada, bu pozisyondadır ligde. Ruhen asla bu pozisyonda olamaz. Fenerbahçe’nin bu pozisyonda olması hiç kimsenin içine sindireceği bir şey değildir. Bizim ikinci dönemde başladığımız andan itibaren hem ruhen hem şeklen burada olmayacağını söylemek isterim ki Fenerbahçe bunu başarabilecek güçte takım ve camiadır" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile Fenerbahçe’nin golsüz berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Oyun üstünlüğünü skora yansıtamadıklarını aktaran Ersun Yanal, “İlk yarıda belki çok pozisyon olmasa da ikinci yarıdaki oyun üstünlüğü ve 10 kişi kaldıktan sonraki oyun üstünlüğü skora yansımadı. Bunu çok rahatlıkla kazanabilirdik. Rakibimiz kendi bölgesindeki savunmasıyla bugün aldığı puanlar ve başarısıyla önemli bir takım. Kontra atakta belki de Türkiye’nin en güçlü takımlarından bir tanesi. Ve biz bugün rakibimize pozisyon vermeden önemli bir aşamayı küçük bir zaman diliminde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe şeklen burada, bu pozisyondadır ligde. Ruhen asla bu pozisyonda olamaz. Fenerbahçe’nin bu pozisyonda olması hiç kimsenin içine sindireceği bir şey değildir. Bizim ikinci dönemde başladığımız andan itibaren hem ruhen hem şeklen burada olmayacağını söylemek isterim ki Fenerbahçe bunu başarabilecek güçte takım ve camiadır” dedi.

"ELİMİZDEN NE GELİYORSA ONU YAPACAĞIZ"
Kamp döneminin istenen Fenerbahçe’yi geri getirmeye yetip yetmeyeceğine ilişkin soru üzerine Ersun Yanal, “Yetmek zorunda. Fenerbahçe’deki oyuncular nasıl büyük bir takımda oynadıklarının ve hangi sorumlulukları olduklarını bilecekler. Ben de öyle. Hep beraber bu sorumluluğun üstesinden gelmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bu karakterde oyuncular olduğunu düşünüyorum. Hiçbir problem yaşayacağımızı sanmıyorum” diye konuştu.

"1.5 SENE FENERBAHÇE'NİN BAŞINDAYIM"
Mukavelesiyle ilgili kamuoyundaki söylentilere ilişkin soruya da Ersun Yanal, “Ben 1.5 sene Fenerbahçe’nin başındayım. Bu kadar” şeklinde yanıt verdi.

"HERKESİ KADRO İÇİNDE DEĞERLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"
Slimani’nin yedek başlaması, Soldado’nun ilk 11’de yer alması ve kadro dışı bırakılan oyuncuların durumuna ilişkin soruya da Ersun Yanal şöyle yanıt verdi: "Birinci golcü, ikinci golcü, üçüncü golcü diye sıralayamayız. Bizim takımımızın oyuncusu ve herkes bu takımda forma giyecek. Önümüzde oynayacağımız 27 günde, 3 günde bir oynayacağımız maçlar var. 3 günde bir oynayacağımız maçlarda herkes forma giyecek. Avrupa, Türkiye Kupası, lig o yüzden biz böyle bir sıralama yapmayız. Böyle bir sıralamamız yok. Herkesi kazanmak ve herkesi kadro içinde değerlendirmek zorundayız. Kadro dışı diye bir şey yok. Şu anda yönetimin ve oyuncuların arasındaki problemden dolayı alınmış bir karar var. Bu karar önümüzdeki günlerde tekrar değerlendirilecektir. Yeni bir dönem başlıyor. Ben de çıkıp bununla ilgili bilgi vereceğim, basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu konuda çok fazla üzerine düşmeye gerek yok. Biz sizi bilgilendireceğiz. Bizim dışımızdaki her şey yalan.”

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