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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
09.06.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

Ersun Yanal bombası! Teklif...

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Ersun Yanal bombası! Teklif...

Sportif Direktörlüğe Fransız Comolli'yi getiren Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. Koç ve Comolli yeni teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşme kararı aldı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri. Başkan Ali Koç ve Sportif direktör Comolli Aykut Kocaman ile yolları ayırmaya hazırlanırken yeni teknik direktör için çalışmalar devam ediyor.

Başkan Ali Koç seçimlerden önce Aykut Kocaman ile çalışmayacağının sinyallerini vermişti. Comolli de Kocaman'a sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal ismi ön plana çıktı. Daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal ismi Kocaman ile yolların ayrılmasının hemen ardından açıklanabilir.

BUVAC RİSK GÖRÜLDÜ
Fenerbahçe'de Ali Koç - Comolli görüşmesinde ilk olarak gündeme Jurgen Klopp'un uzun süre yardımcılığını yapan Zeljko Buvac geldi. Ancak Bosnalı teknik direktörün daha önce birinci adam olarak çalışmaması ve Süper Lig'i bilmemesi şansını azalttı.

YÜZDE 51 İHTİMAL
Ersun Yanal şimdilik en güçlü aday. Ancak Koç ve Comolli Bosnalı Buvac dışında daha tecrübeli isimlerle de görüşüyor. Juande Ramos da bunlardan biri. Ancak bu isimlerden olumlu yanıt alınamazsa Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal olacak.

ŞAMPİYON OLMUŞ AMA KOVULMUŞTU
Ersun Yanal 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalışmış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Ancak yeni sezon başlamadan Aziz Yıldırım tarafından özel sebepler gerekçe gösterilerek kovulmuştu. (Fanatik)

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