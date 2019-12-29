Ersun Yanal: "Biz şampiyon olacağız"

Süper Lig'de Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"HAKEM KARARLARI..."

Hakem kararlarını yorumlayan Yanal, "İlk ve son maçları oynamak zordur. Kolay bir gece olmadı. Oynadığımız oyunu rakibe kabul ettirsek de pozisyon zenginliği yoktu. Birçok iyi oynadığımız maçı kazanamadık ama bugün skoru aldık. Rakibin sert oyununu ve hakem kararlarını kamuoyuna bırakıyorum" şeklinde konuştu.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Ersun Yanal sözlerini "Biz başkandan en alta kadar doğruları yapmak isteyen kulübüz. Biz şampiyon olacağız. Futbolun doğrularını yaparak olacağız. Her anlamda, her yerde" ifadeleriyle sürdürdü.

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Tecrübeli teknik adam son olarak "Transfer çalışmalarımız var, her zaman buna hazırız. Ayın 6'sında akşam basın toplantısı yapacağız, orada konuşuruz" dedi.

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