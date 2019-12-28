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Haber Giriş: 28.12.2019 - 11:42,Son Güncelleme:/

Ersun Yanal basın toplantısını erteledi! Tarihi...

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Ersun Yanal basın toplantısını erteledi! Tarihi...

Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa, “Fenerbahçe teknik direktörsüz kazandı. Gerekli açıklamayı hafta içinde yapacağım” demişti. Yanal bazı nedenlerden dolayı açıklamayı ertelemek zorunda kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa, “Fenerbahçe teknik direktörsüz kazandı. Gerekli açıklamayı hafta içinde yapacağım” demişti.

Yanal, yoğunluk nedeniyle basın mensuplarıyla bu hafta bir araya gelemedi. Ancak tecrübeli teknik adamın, açıklama konusunda geri adım atmadığı kaydedildi.

Ersun Yanal, 5 Ocak’ta başlayacak olan Belek Kampı’nda gazetecilerle bir araya gelerek merak edilen her şeyi anlatacak.

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Ersun Yanal basın toplantısını erteledi Tarihi...


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