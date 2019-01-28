Ersun Yanal transferi açıkladı! Slimani...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Evkur Yeni Malatyaspor maçının öncesinde yaptığı açıklamada, Slimani ve Reyes için transfer görüşmesi yapıldığını belirtti.
Malatyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Yanal, "Artık galibiyetlere başlayacağımız yolculuğun ilk etabı bugün. Lig yeniden başlıyor gibi mücadele edeceğiz. Arzulu oynayıp, kazanmamız gerekiyor. dedi.
Ersun Yanal, "Slimani neden 21 kişilik kadroda yok?" sorusuna "Transfer görüşmeleri var. Sanıyorum Reyes görüşmeleri bitirdi. 21 kişilik maç kadromuz var ve kadroda olanlar gerekli mücadeleyi verecekler." diye yanıt verdi.
Öte yandan Fenerbahçe, Diego Reyes'in, La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralandığı açıkladı.
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