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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.03.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Ersun Yanal, Abdullah Avcı'ya üstün! 8 maçta...

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Ersun Yanal, Abdullah Avcı'ya üstün! 8 maçta...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın oynanacak müsabakayla birlikte ligde tam 538 gün sonra karşı karşıya gelmiş olacak. İkili, daha önce 8 kez karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek.

54 puanla zirvede bulunan ve takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sarı-lacivertliler karşısında belki de ligin en önemli karşılaşmasına çıkacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda E. Yeni Malatyaspor karşısında galip geldikten sonra Galatasaray’ın da Erzurum’dan 2 puan kayıpla dönmesiyle şampiyonluk yarışındaki makası iyice açan turuncu-lacivertliler, Kanarya karşısında kayıp yaşamak istemiyor.

Başakşehir, saha avantajını da kullanarak bu zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılıp önemli bir virajı geride bırakmanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon beklentilerin altında kalan ancak Çaykur Rizespor galibiyetiyle de rahat bir nefes alan Fenerbahçe ise kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. 

538 gün sonra buluşacaklar 

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı aynı zamanda iki teknik adamı da uzun günler sonra bir araya getirmiş olacak.

Ersun Yanal, Abdullah Avcıya üstün 8 maçta...

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın oynanacak müsabakayla birlikte ligde tam 538 gün sonra karşı karşıya gelecek. Son olarak 17 Eylül 2017’de Başakşehir-Trabzonspor maçında birbirlerine rakip olan tecrübeli çalıştırıcılar, söz konusu müsabakada sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılmıştı. 

Ersun Yanal’ın üstünlüğü var 

Abdullah Avcı, Süper Lig’de Ersun Yanal’a karşı 8 maça çıktı. Bu müsabakaların hepsinde Avcı Başakşehir’i, Yanal da Trabzonspor’u çalıştırıyordu. 8 mücadelenin 4’ünde gülen taraf Ersun Yanal olurken, 1’ini de Abdullah Avcı kazandı. 3 maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Yanal’ın Trabzonspor’u 13, Avcı’nın Başakşehir’i de 7 gol attı. 

Abdullah Avcı ile Ersun Yanal arasındaki maçlar şöyle: 

M. Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2 
Trabzonspor: 0 - M. Başakşehir: 0 
M. Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0 
Trabzonspor: 3 - M. Başakşehir: 2 
Trabzonspor: 0 - M. Başakşehir:0 
M. Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 4 
M. Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 2 
Trabzonspor: 2 - M. Başakşehir: 1

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