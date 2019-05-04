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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.05.2019 - 22:29, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: "3 maç bittikten sonra olan tasarruflarımızı paylaşacağız"

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Ersun Yanal: "3 maç bittikten sonra olan tasarruflarımızı paylaşacağız"

Kasımpaşa deplasmanında 3-1 kazanan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından ligi iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyleyerek, “Kalan 3 maçı kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi. 

Kasımpaşa karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Suriye’den gelen kara haberler üzerine konuşarak sözlerine başlayan Ersun Yanal, “Bugün 4 şehidimiz var. Şehitlerimize, vatanımız için can veren kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Ülkemizin başı sağ olsun. Bugün Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu. Kadın basketbol takımı finale yükseldi. Onları tebrik ediyorum. Fenerbahçe uzun bir zaman sonra deplasmanda kazandı. Bölüm bölüm olsa da futbol adına iyi şeyler yaptık. Önemli olan skoru almaktı. Skoru aldığımızda önümüzdeki 3 maçı kazanma adına iyi oldu. Zaman zaman kendi yarı sahamızda çıkarken kaybettiğimiz toplar oldu ama rakibe üstünlüğü vermedik. Önümüzdeki 3 maçı kazanmak için pazartesiden itibaren çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı. 

“Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” 

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasında Valbuena’nın olup olmayacağı sorusu üzerine konuşan Yanal, “Önümüzdeki sezonu konuşmak için 3 maçın bitmesini bekleyeceğiz. 3 maç bittikten sonra olan tasarruflarımızı paylaşacağız” cevabını verdi. Maç sonunda taraftarların yaptığı tezahüratlar üzerine de konuşan Ersun Yanal, “Taraftarımızın tartışılmaz bir gücü var. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü ortaya koyuyorlar. Taraftarımızın büyüklüğü, Fenerbahçe’nin büyüklüğü. Onların arzusu, bizim Fenerbahçe için ne gerekiyorsa onu ortaya koymamız. Onların talepleri de önümüzdeki sezonun beklentisidir. Onların bu seneki sabrından dolayı teşekkür ederim. Bundan sonraki 3 maçı da kazanarak, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı. 

Son olarak yarın oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi için görüşü sorulan Ersun Yanal, “Türkiye’de derbiler çok yaşanıyor. Biz kendi sürecimizi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Ligdeki diğer maçlar bizim dışımızda. Kendi takımımıza ve sonuçlarımıza bakıyoruz. Kalan 3 maçı kazanarak ligi tamamlamak istiyoruz. Taraftarımız önümüzdeki sezon için bir istekte bulunuyor. Biz de bu doğrultuda çalışıp, buna göre hareket edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. 

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