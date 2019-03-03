Ersun Yanal 2 futbolcunun biletini kesti!
Fenerbahçe’de ikinci devre öncesi ismi Süper Lig listesinden çıkarılan ve kadroda düşünülmeyen Lille’den kiralık Yassine Benzia’nın ardından vatandaşı, Leicester’dan kiralık İslami Slimani’nin de bileti kesildi.
Teknik direktör Ersun Yanal, beklenen performansı gösteremeyen ve son olarak Rizespor maçının kadrosuna almadığı Cezayirli forvete geçen hafta, “Sezonun kalan maçlarında seni kadroda düşünmüyoruz. Zaten elimizde çok fazla oyuncu var ve taraftar da sana tepki gösteriyor. Bir bakıma seni korumak adına böyle bir karar aldık” dedi. Büyük hayal kırıklığı yaşayan, Beşiktaş derbisinde de olmayan Slimani, ikinci şoku ise daha sonra yaşadı.
Maliyetleri 34.7 milyon TL
Tecrübeli futbolcunun geçtiğimiz haftadan beri Benzia ile birlikte takım sahada idman yaparken, sadece salonda çalıştığı ve bu durumun sezon sonuna kadar böyle devam edeceği bildirildi. Sarı- Lacivertli kulübün kiralama bedeli olarak 9.1 milyon TL ödediği, maaş olarak da 25.6 milyon TL verdiği Slimani ile toplam maliyeti 24.4 milyon TL civarındaki Benzia ise bir an önce sezonun bitmesini bekliyorlar.
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