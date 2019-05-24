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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.05.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

Ersel Uzğur: "Olumsuzluklara rağmen iyi iş çıkarttık"

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Ersel Uzğur: "Olumsuzluklara rağmen iyi iş çıkarttık"

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında şampiyon Galatasaray’ı evinde 4-3 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Sorumlu Ersel Uzğur, Sivasspor’da bulundukları 23 haftada tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir iş çıkarttıklarını söyledi.

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uzğur, “Maça şok bir golle başladık. Bu moralimizi bozsa da ilerleyen dakikalarda gol olabilecek 3-4 pozisyona girdik. İyi oynamaya başladık ama hemen adından ikinci golü yedik. Oyuncularımız sağ olsunlar maçı bırakmadılar. Sonuna kadar mücadelelerine devam ettiler. 2-2’yi bulduk. İkinci devre aynı tempoyu devam ettirip istediğimiz golleri bulduk. Taraftarımıza son hafta galibiyetle veda ettiğimiz için sevinçliyiz. Oyuncularımızı kutluyoruz. Burada bulunduğumuz 23 haftada, sakatlık, ceza ve kadro darlığına rağmen orta sıralarda bitirdik. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Burada Avrupa’ya giden bir takımın hocası olarak konuşmak isterdim. Yine de iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum” dedi.

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Ersel Uzğur: Olumsuzluklara rağmen iyi iş çıkarttık

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