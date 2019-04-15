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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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15.04.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Ersanlı Bucks, Pistons'ı rahat geçti

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Ersanlı Bucks, Pistons'ı rahat geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Detroit Pistons'ı 121-86 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 17 ribaunt, 4 asistlik performansıyla ön plana çıktığı Doğu Konferansı ilk tur serisi birinci maçında Pistons'ı 35 sayı farkla 121-86 mağlup ederek play-off'lara iyi başlangıç yaptı.
Doğu Konferansı lideri olarak play-off'lara giren Bucks'ta George Hill 16, Eric Bledsoe 15, Brook Lopez ve Khris Middleton 14'er sayı attı. Ersan İlyasova ise 22 dakika 56 saniye görev aldığı mücadeleyi 6 ribaunt, 2 asist, 2 blokla tamamladı.

Konferansın 8. sırasından adını play-off'lara yazdıran Pistons'ta ilk maçın öne çıkan ismi, 21 sayı kaydeden Luke Kennard oldu. Konuk ekipte Andre Drummond ve Reggie Jackson 12'şer sayı buldu.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Boston Celtics-Indiana Pacers: 84-74 (1-0)
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 104-99 (1-0)
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 121-86 (1-0)
Houston Rockets-Utah Jazz: 122-90 (1-0)

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