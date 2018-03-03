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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol Ersan'dan galibiyete 18 sayılık katkı
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Basketbol
03.03.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Ersan'dan galibiyete 18 sayılık katkı

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 114-109 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors, Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Atlanta Hawks'ı 114-109 mağlup ederek üst üste beşinci maçından galibiyetle ayrıldı.
Kevin Durant'ın 28 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle oynadığı konuk takımda, Stephen Curry 28, Nick Young 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Ev sahibi ekipte ise Kent Bazemore'un 29, Dennis Schroder 27 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

Ersan'dan galibiyete 18 sayılık katkı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Charlotte Hornets'i 110-99 yendi. Joel Embiid 'in 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptığı maçta, Ersan İlyasova 18 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Konuk takımda Kemba Walker 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Nicolas Batum 14 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Magic galibiyeti hatırladı

Son 7 maçından mağlubiyetle ayrılan Orlando Magic, sahasında Detroit Pistons'ı 115-106 yendi. Orlando Magic'te Aaron Gordon 27 sayı, 13 ribauntla, Nikola Vucevic de 22 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı.

James Ennis ve Reggie Bullock'un 21'er sayı ürettiği Pistons'ta, Blake Griffin 12 sayı, 10 ribaunt, Andre Drummond da 10 sayı, 15 ribauntla maçı "double-double" ile tamamladı.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Detroit Pistons: 115-106
Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 110-99
Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 109-114
Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 108-100
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 102-108
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 96-103
Washington Wizards-Toronto Raptors: 95-102
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 116-124
Los Angeles Clippers-New York Knicks: 128-105
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 116-108

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