Ersan ve Cedi canlı yayında!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
03.04.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Ersan ve Cedi canlı yayında!

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Ersan ve Cedi canlı yayında!

Amerikan Basketbol Ligi’nde bu gece hem Ersan İlyasova’nın, hem de Cedi Osman’ın maçları CANLI yayınla Nesine.com’da olacak.

Pazar günü, Dallas Mavericks karşısında forma giymeyen Kyle Korver ve George Hill, bu gece de Toronto Raptors’a karşı oynamayabilir.

Aynı maçta 7 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 6 sayı atmıştı.

22 Mart’ta, yine Quicken Loans Arena’da karşılaşmışlar ve sahadan 132-129 galip ayrılan taraf Cleveland Cavaliers olmuştu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 786Cle Cavaliers -(1,5h) Tor Raptors
    3
    MS1
    1,70
    2169kez oynandı
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Sağ dirseğinden problemli olan Dario Saric, gözünden ameliyat olan Joel Embiid bu gece forma giyemeyecek.

Bu iki ismin yokluğunda Ersan İlyasova’nın daha çok süre alması bekleniyor. Son olarak Charlotte deplasmanında 16 sayı atan Ersan, Atlanta deplasmanında ise 21 sayı – 16 ribaunt ile oynamıştı.

Son 5 deplasman maçında 3 kere kazanan Brooklyn Nets, öncesindeki 10 deplasmandan 1 tane bile galibiyet çıkartamamıştı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 787(L:222,5)Phi 76Ers - Bro Nets
    3
    Üstü
    1,70
    425kez oynandı
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Son 6 maçının 4’ünü kaybeden Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı’nda 5. sıraya geriledi.

Stephen Curry’den normal sezonun sonuna kadar yararlanamayacak olan Golden State Warriors’ta Andre Iguodala’nın durumu da şüpheli.

Sonucu merakla beklenen bu karşılaşma da CANLI yayınla Nesine.com’da olacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 793Okc Thunder -(2,5h-4,5h) Gs Warriors
    2
    İM2/2
    2,25
    2070kez oynandı
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