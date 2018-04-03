Ersan ve Cedi canlı yayında!
Amerikan Basketbol Ligi’nde bu gece hem Ersan İlyasova’nın, hem de Cedi Osman’ın maçları CANLI yayınla Nesine.com’da olacak.
Pazar günü, Dallas Mavericks karşısında forma giymeyen Kyle Korver ve George Hill, bu gece de Toronto Raptors’a karşı oynamayabilir.
Aynı maçta 7 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 6 sayı atmıştı.
22 Mart’ta, yine Quicken Loans Arena’da karşılaşmışlar ve sahadan 132-129 galip ayrılan taraf Cleveland Cavaliers olmuştu.
Sağ dirseğinden problemli olan Dario Saric, gözünden ameliyat olan Joel Embiid bu gece forma giyemeyecek.
Bu iki ismin yokluğunda Ersan İlyasova’nın daha çok süre alması bekleniyor. Son olarak Charlotte deplasmanında 16 sayı atan Ersan, Atlanta deplasmanında ise 21 sayı – 16 ribaunt ile oynamıştı.
Son 5 deplasman maçında 3 kere kazanan Brooklyn Nets, öncesindeki 10 deplasmandan 1 tane bile galibiyet çıkartamamıştı.
Son 6 maçının 4’ünü kaybeden Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı’nda 5. sıraya geriledi.
Stephen Curry’den normal sezonun sonuna kadar yararlanamayacak olan Golden State Warriors’ta Andre Iguodala’nın durumu da şüpheli.
Sonucu merakla beklenen bu karşılaşma da CANLI yayınla Nesine.com’da olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle