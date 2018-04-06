Ersan ve Cedi bu gece canlı yayında karşı karşıya!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
06.04.2018 - 16:48, Son Güncelleme:

Ersan ve Cedi bu gece canlı yayında karşı karşıya!

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Ersan ve Cedi bu gece canlı yayında karşı karşıya!

Merkez Grubu lideri Cleveland Cavaliers, Atlantik Grubu üçüncüsü Philadelphia 76ers’a konuk oluyor.

Üst üste 12 maç kazanıp Doğu Konferansı’nda dördüncü sıraya kadar tırmanan Phildelphia 76ers’ta, ameliyat olan Joel Embiid bu gece forma giyemeyecek.

Son 3 maçı kaçıran Dario Saric’in durumu belirsiz.

Embiid ve Saric’in yokluğunda ilk 5’e yerleşen milli oyuncumuz Ersan İlyasova, performansıyla göz dolduruyor. Son 4 maçta 15.3 sayı – 10.8 ribaunt ile oynadı.

Cleveland ise son 11 maçın 10’unu kazandı ve Toronto Raptors ile Boston Celtics’in arkasında, Doğu Konferası’nda üçüncü sırada yer alıyor.

Dün gece, son 6 dakikada, 29-9 seriyle Washington Wizards’ı 119-115 yenen Cleveland Cavaliers’ta gündem Cedi Osman.

Milli gururumuz, maçın sonlarında yaptığı kritik top çalma ile galibiyeti getirdi.

Washington Wizards’a karşı forma giymeyen Jose Calderon ve George Hill’in durumları maç saatine doğru netleşecek.

Maç Sonucu Bahsini Seç

Amerikan Basketbol Ligi’ndeki temsilcilerimizin maçı CANLI yayınla Nesine.com’da olacak.

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