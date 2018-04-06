Ersan ve Cedi bu gece canlı yayında karşı karşıya!
Merkez Grubu lideri Cleveland Cavaliers, Atlantik Grubu üçüncüsü Philadelphia 76ers’a konuk oluyor.
Üst üste 12 maç kazanıp Doğu Konferansı’nda dördüncü sıraya kadar tırmanan Phildelphia 76ers’ta, ameliyat olan Joel Embiid bu gece forma giyemeyecek.
Son 3 maçı kaçıran Dario Saric’in durumu belirsiz.
Embiid ve Saric’in yokluğunda ilk 5’e yerleşen milli oyuncumuz Ersan İlyasova, performansıyla göz dolduruyor. Son 4 maçta 15.3 sayı – 10.8 ribaunt ile oynadı.
Cleveland ise son 11 maçın 10’unu kazandı ve Toronto Raptors ile Boston Celtics’in arkasında, Doğu Konferası’nda üçüncü sırada yer alıyor.
Dün gece, son 6 dakikada, 29-9 seriyle Washington Wizards’ı 119-115 yenen Cleveland Cavaliers’ta gündem Cedi Osman.
Milli gururumuz, maçın sonlarında yaptığı kritik top çalma ile galibiyeti getirdi.
Washington Wizards’a karşı forma giymeyen Jose Calderon ve George Hill’in durumları maç saatine doğru netleşecek.
Amerikan Basketbol Ligi’ndeki temsilcilerimizin maçı CANLI yayınla Nesine.com’da olacak.
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