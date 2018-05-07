Ersan İlyasova'lı Philadelphia'nın son şansı!
Al Horford'ın son anlardaki çıkışıyla kazanıp, seriyi 3-0'a getiren Boston Celtics, bu gece Doğu Konferansı final vizesi almak için sahaya çıkacak. Ersan İlyasova'lı Philadelphia ise seriyi uzatmak istiyor, işte detaylar...
* İkinci maçta sadece "1 sayı" atabilen Ben Simmons, 16 sayı - 8 ribaunt - 8 asist ile geri döndü ama büyük çekişmeye sahne olan üçüncü maçı uzatma sonunda, Al Horford'ın ekstra gayretiyle, Boston Celtics 101-98 kazanmıştı.
* 14 sayı - 7 ribaunt ile maçı noktalayan Ersan İlyasova da mağlubiyeti engelleyememişti.
* 3 maç sonunda 24.3 sayı ortalaması tutturan Jayson Tatum'a en büyük yardımı Terry Rozier yapıyor. (22.3 sayı - 7.3 ribaunt - 6.0 asist)
Saat 01:00'de başlayacak serinin dördüncü karşılaşması, CANLI YAYINLA - kesintisiz olarak Nesine.com'da olacak!
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