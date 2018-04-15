Ersan İlyasova play-off'lara "double double" ile başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriErsan İlyasova play-off'lara "double double" ile başladı
GeriBasketbol Ersan İlyasova play-off'lara "double double" ile başladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
15.04.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Ersan İlyasova play-off'lara "double double" ile başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersan İlyasova play-off'lara "double double" ile başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Ersan İlyasovalı Philadelphia 76ers, sahasında Miami Heat'i 130-103 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA play-off'ları 4 maçla başladı. Doğu Konferansı ilk turunda normal sezonu üçüncülükle tamamlayan 76ers, 6. sırada yer alan Heat'i 130-103 yenerek play-off'lara galibiyetle başladı.

Normal sezonda son 16 maçını da kazanarak play-off'lara kalan ev sahibi 76ers'ta 17 sayı, 14 ribauntluk performansla "double double" yapan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımının galibiyetinde başrol oynadı. 76ers'ta Ben Simmons 17 sayı, 14 asist ve 9 ribauntla bir diğer önemli isim oldu. Ev sahibinde ayrıca JJ Redick 28, Marco Belinelli 25 ve Dario Saric 20 sayı attı.
Heat'te Kelly Olynyk 26, Goran Dragic 15 sayı kaydetti.

En Çok Oynanan Bahis
  • 794Cleveland Cavaliers -(3,5h-6,5h) Indiana Pacers
    2
    İM1/1
    2,25
    969kez oynandı
Hemen Oyna

Warriors'ı Thompson ve Durant taşıdı

Batı Konferansı'nı 2. sırada bitiren Golden State Warriors, konferans 7'ncisi San Antonio Spurs'ü sahasında 113-92 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Warriors'ta 24 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynayan Kevin Durant ile 27 sayı kaydeden Klay Thompson galibiyetin mimarları oldu. Ev sahibinde JaVale McGee 15, Draymond Green 12 ve Shaun Livingston 11 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler olarak dikkati çekti.
Spurs'te Rudy Gay'in 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 796(L:216,5)Houston Rockets - Minnesota Timberwolves
    3
    Üstü
    1,70
    1379kez oynandı
Hemen Oyna
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe'ye Sivas'ta altın 3 puan

Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalı!

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Sabriye Şengül Maria Karaoulani boks maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?