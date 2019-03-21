Ersan İlyasova, NBA'de o kategoride lider!
Milwaukee Bucks forması giyen milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, hücum faulü yaptırma kategorisinde lider durumda.
2006 yılından bu yana NBA'de forma giyen 31 yaşındaki Ersan İlyasova, sayı, ribaund, asist, top çalma ve blok kategorileri dışında önemli bir istatistikte lider durumda bulunuyor.
Özellikle NBA koçlarının savunmada çok önem verdikleri bir istatistik olan hücum faulü yaptırma kategorisinde Ersan NBA'in en iyisi durumunda.
NBA'de çok yönlü oyunu nedeniyle tercih edilen bir isim olan milli basketbolcu, geçtiğimiz sezon Kyle Lowry'e az farkla geçildiği hücum faulü yaptırma kategorisinde açık ara önde yer alıyor.
Geçtiğimiz sezon 69 maçta 32 kez hücum faulü yaptırma başarısı gösteren Ersan, bu sezon 46 kez rakiplerini hücum faul yapmaya zorladı. Detroit Piston'ın yıldızı Blake Griffin ise 28 hücum faulle Ersan'ın ardında ikinci sırada yer alıyor.
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