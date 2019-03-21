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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
21.03.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Ersan İlyasova, NBA'de o kategoride lider!

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Ersan İlyasova, NBA'de o kategoride lider!

Milwaukee Bucks forması giyen milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, hücum faulü yaptırma kategorisinde lider durumda.

2006 yılından bu yana NBA'de forma giyen 31 yaşındaki Ersan İlyasova, sayı, ribaund, asist, top çalma ve blok kategorileri dışında önemli bir istatistikte lider durumda bulunuyor.

Özellikle NBA koçlarının savunmada çok önem verdikleri bir istatistik olan hücum faulü yaptırma kategorisinde Ersan NBA'in en iyisi durumunda.

NBA'de çok yönlü oyunu nedeniyle tercih edilen bir isim olan milli basketbolcu, geçtiğimiz sezon Kyle Lowry'e az farkla geçildiği hücum faulü yaptırma kategorisinde açık ara önde yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon 69 maçta 32 kez hücum faulü yaptırma başarısı gösteren Ersan, bu sezon 46 kez rakiplerini hücum faul yapmaya zorladı. Detroit Piston'ın yıldızı Blake Griffin ise 28 hücum faulle Ersan'ın ardında ikinci sırada yer alıyor.

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