Ersan İlyasova, Kanter'i yere serdi bunu paylaştı!
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, Enes Kanter'e yaptığı ve büyük ses getiren blok hareketini Instagram hesabından da paylaştı.
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, New York Knicks'te forma giyen Enes Kanter'i yaptığı blokla adeta yere sermişti. Yıldız oyuncu daha sonra kendi Instagram hesabından yaptığı blok videosunu paylaştı.
İlyasova'nın, "play-off motivasyonu, 8 galibiyet, kesin blok" etiketleriyle paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ersan İlyasova'nın paylaşımının altına takipçilerinden de yoğun destek mesajları geldi.
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