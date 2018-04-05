Ersan "double double" yaptı, 76ers kazandı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriErsan "double double" yaptı, 76ers kazandı!
GeriBasketbol Ersan "double double" yaptı, 76ers kazandı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
aa-spor
05.04.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Ersan "double double" yaptı, 76ers kazandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersan "double double" yaptı, 76ers kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, takımının Detroit Pistons'ı 115-108 yendiği karşılaşmada 13 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Son haftaların en formda takımı Philadelphia 76ers, Detroit Pistons deplasmanından 115-108 galip ayrıldı. Üst üste 12. maçını kazanan 76ers, 1990'dan bu yana en uzun galibiyet serisini yakaladı.

Pistons'ın yenilmesiyle Doğu Konfreransı'nda play-off bileti alan 8. ve son ekip, Milwaukee Bucks oldu.
76ers'ı galibiyete, 25 sayı, 6 asistle oynayan J.J. Redick, 16 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üreten Ben Simmons, 19 sayı atan Marco Belinelli ve 13 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Ersan İlyasova taşıdı.

Pistons'ta Anthony Tolliver 25 sayı, 5 ribaunt, Stanley Johnson 19 sayı, 5 ribaunt, Ish Smith 14 sayı, 12 asist ve Andre Drummond 13 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

DOĞU'NUN ZİRVESİNDEKİ DÜELLOUN GALİBİ RAPTORS

Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Toronto Raptors, 2. sıradaki Boston Celtics'i 96-78 mağlup ederek liderlik için önemli avantaj elde etti.

Ev sahibi Raptors'ta DeMar DeRozan 16 sayı, Serge Ibaka 15 sayı, 6 ribaunt, Fred VanVleet 15 sayı ve Kyle Lowry 13 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

Celtics'te Marcus Morris 21 sayı, 5 ribaunt ve Greg Monroe'nun 17 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 108-115
Orlando Magic-Dallas Mavericks: 105-100
Atlanta Hawks-Miami Heat: 86-115
Toronto Raptors-Boston Celtics: 96-78
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 123-95
Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 122-112 (uzatmada)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray kalan maçlar ve fikstür bilgileri

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 25 bin oy kullanılacak

Milan İnter derbi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Çaykur Rizespor, Es-Es karşısında iddialı