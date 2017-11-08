Erol Erdal Alkan kimdir kaç yaşındadır?

Erol Erdal Alkan 16 Şuat 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bursa’da Kapalıçarşı’da çalışırken tanıştığı Surinam asıllı Hollandalı Joyce Brenda Plein ile hayatını birleştiren ve 1989’da Hollanda’ya yerleşen Gürol Alkan’ın küçük oğlu Erol, 1994’te Amsterdam’da dünyaya geldi. 5 yaşında futbola ünlü futbolcu Ryan Donk gibi başladı.

Oyuncu ilk resmi adımını ise Amsterdam Gençler Birliğinde attı. 10 yaşında Zeeburgia takımına geçiş yaptı. Hollanda Futbol Federasyonu’nun 12 Yaşaltı Amsterdam Bölge Karması’na seçilen Alkan, Zeeburgia D1 takımı ile bir üst ligde mücadeleye başladı. Erol, müthiş fiziği sebebiyle çok dikkat çekti ve daha sonra federasyonun 13 yaşaltı takımına seçildi ve aynı zamanda takım kaptanlığını yaptı. Bu müthiş çıkış, teklifleri de peş peşe getirdi. Eskiden Hollanda futbolunun en önemli oyuncularından biri olan Frank de Boer, onu görev yaptığı AFC Ajax’ın altyapısına aldı. 13 yaşındaki Erol, boyu ve ön liberodaki başarısıyla De Boer’in gözdesi oldu. Genç teknik adamın verdiği rapor doğrultusunda AFC Ajax yönetimi, Erol’u 16 Şubat 2007’de resmen renklerine bağladı.

2007-08 sezonundan itibaren Ajax’la çalışmalara başlayan olan Erol’a arkadaşları ise ‘Küçük Rijkaard’ lakabanı koydu. Daha sonra bir dönem Beşiktaş’ın altyapısında antrenmana çıkan Erol bu takımda bir süre denendi ancak geri gönderildi. 2007-2009 yılları arasında AFC Ajax altyapısında forma giyen Alkan, 2009 yılında ise Heerenveen SC'e transfer oldu. 2009-10 sezonunda burada oynayan Alkan, 2010'da ise Galatasaray Hollanda Futbol Akademisi'ne transfer oldu. Ancak burada oynayamayan Erol, AFC Amsterdam'a transfer oldu. 3 yıl burada oynayan futbolcu takımın yetiştirdiği en önemli isimlerden biri oldu ve 2012 yılında ise Türk takımı İstanbul BB'nin Hollanda'da kamp yaptığı yerin sahibinin olması nedeniyle bu takıma önerildi ve 2012 yılında bu takımın altyapısına transfer oldu. İstanbul BB A2 takımıyla ise bir sezon forma giyen Erol, 2013 yılında Elazığspor takımının altyapısına transfer oldu. 2013-14 sezonunun ilk yarısında bu takımla 13 maça çıktı ve 2 gol attı.

Elazığspor kariyerinin ardından önce Kocaeli Birlikspor'a ardından ise Hatayspor'a transfer olan oyuncu, Hollanda'nın Dordrecht takımında forma giymeye başlamıştır.