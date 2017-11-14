Erol Erdal Alkan kimdir?

Bursa’da Kapalıçarşı’da çalışırken tanıştığı Surinam asıllı Hollandalı Joyce Brenda Plein ile hayatını birleştiren ve 1989’da Hollanda’ya yerleşen Gürol Alkan’ın küçük oğlu Erol, 1994’te Amsterdam’da dünyaya geldi. 5 yaşında futbola Amsterdam'da başladı. 10 yaşında AVV Zeeburgia takımına geçiş yaptı. Hollanda Futbol Federasyonu’nun U-12 Amsterdam Bölge Karması’na seçilen Alkan, Zeeburgia D1 takımı ile bir üst ligde mücadeleye başladı. Erol, müthiş fiziği sebebiyle çok dikkat çekti ve daha sonra federasyonun U-13 takımına seçildi ve aynı zamanda takım kaptanlığını yaptı. Bu çıkış, teklifleri de peş peşe getirdi. Hollanda futbolunun en önemli oyuncularından biri olan Frank de Boer, onu görev yaptığı AFC Ajax’ın altyapısına aldı. 13 yaşındaki Erol, 1.74’lük boyu ve ön liberodaki başarısıyla De Boer’in gözdesi oldu. Genç teknik adamın verdiği rapor doğrultusunda AFC Ajax yönetimi, Erol’u 16 Şubat 2007’de resmen renklerine bağladı.

2007-08 sezonundan itibaren Ajax’la çalışmalara başlayan olan Erol’a arkadaşları ise "Küçük Rijkaard" lakabını koydu. Daha sonra bir dönem Beşiktaş’ın altyapısında antrenmana çıkan Erol bu takımda bir süre denendi ancak geri gönderildi. 2007-2009 yılları arasında AFC Ajax altyapısında forma giyen Alkan, 2009 yılında ise Heerenveen SC'e transfer oldu. 2009-10 sezonunda burada oynayan Alkan, 2010'da ise Galatasaray Hollanda Futbol Akademisi'ne transfer oldu. Ancak burada oynayamayan Erol, AFC Amsterdam'a geçti. 3 yıl burada oynayan futbolcu takımın yetiştirdiği en önemli isimlerden biri oldu ve 2012 yılında ise İstanbul BB'nin Hollanda'da kampında bu takıma önerildi ve 2012 yılında bu takımın altyapısına transfer oldu. İstanbul BB A2 takımıyla ise bir sezon forma giyen Erol, 2013 yılında Elazığspor takımının altyapısına transfer oldu. 2013-14 sezonunun ilk yarısında bu takımla 13 maça çıktı ve 2 gol attı.

2013-14 ara transfer döneminde ise Ahmet Görkem Görk'ün takımdan ayrılmasıyla Muhammet Akyıldız ve Ömer Yıldız ile birlikte A takıma bir süreliğine denenmeye alındı. Bu sürede performansları beğenilen bu 3 oyuncu kısa bir süre sonra kariyerlerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. Erol ilk maçına Türkiye Kupası maçında 15 Ocak 2014 günü oynanan Antalyaspor maçının 90. dakikasında Mehmet Nas'ın yerine girerek çıktı. Bir sonraki maçına ise ilk 11'de 16 numaralı formasıyla yine kupa maçında çıkan Alkan, Tokatspor'la oynanan bu karşılaşmanın 33.dakikasında bir de gol attı. Erol ilk lig maçına ise 26 Ocak 2014 tarihinde Akhisar Belediyespor maçında oyuna sonradan girerek çıktı.

2014-15 sezonunda 2. Lig ekibi Kocaeli Birlik SK'ya transfer oldu. Burada sadece bir maçta forma giyebilen futbolcu, devre arasında aynı ligde mücadele eden Hatayspor'a transfer oldu. Hatayspor ile geçirdiği 1,5 sezon boyunca 17 maçta forma şansı buldu.

2016-17 sezonunda Hollanda ikinci ligi ekiplerinden FC Dordrecht'e transfer olarak Hollanda'ya döndü. Burada FC Oss karşısında çıktığı ilk maçta golle buluştu. Kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri olan futbolcu, zaman zaman kaptanlık pazubandını da taktı. İlk sezonunda 23 maçta forma giydi ve iki gol kaydetti. Ancak takımı sezonu 19. tamamladı. Sonraki sezon da takımında forma giymeye devam etti.

2016 yılında üç kez Türkiye 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı forması giydi. Mircea Lucescu ile yeniden yapılanmaya giren Türkiye Milli Futbol Takımı'na Kasım 2017'de çağırılan futbolculardan biri oldu.