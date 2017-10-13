Uzun süredir ekibini kurmak için görüşmeler yapan Bulut'un ekibinde Yunanlı kondisyoner de bulunuyor.

Malatyaspor'da teknik heyet oluşturuluyor. Sarı-kırmızılı ekipte ilk deneyimini yaşayacak olan genç teknik adamın birinci yardımcılığını pro lisans sahibi Turgay Karslı yapacak. Köln doğumlu olan Turgay Karslı, daha önce Türkiye'de Hami Mandıralı ve Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılıklarını yapmıştı.

Erol Bulut'un yardımcılığını yapacak bir diğer isim ise Fikri Serhat Umar. Umar, bir dönem Yılmaz Vural ve Michael Skibbe'nin de yardımcılıklarını yapmıştı. Bulut'un ekibinde kaleci antrenörlüğü görevine ise Murat İsmet Erdeğer getirilirken, kondisyonerliği ise Yunanlı Pantalis Pantelopoulos'un yapacağı belirtildi.

Bulut'un analizciliğini Zeki Coşkuner ile İbrahim Halil Ölmez'in yapacakları belirtildi.(Htspor)