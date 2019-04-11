Erol Bulut'un ardından şimdi de Eljif Elmas
İtalyan basını Fiorentina'nın Erol Bulut'u izlediğini yazarken, genç teknik adam bu gelişmeyi doğrulamıştı. Fiorentina, bu kez de Fenerbahçeli yıldıza kanca attı. Radardaki isim Eljif Elmas...
Birçok takımın radarında yer alan Eljif Elmas, milli forma altındaki performansıyla göz doldurmuştu.
Eljif’i milli forma altında adım adım takip eden İtalyan ekibi Lazio’nun, pazar günkü derbiye de gözlemcilerini göndereceği öğrenildi.
Bir diğer İtalyan ekibi Fiorentina ile Rus devi Zenit’ten de yetkililerin, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Ülker Stadı’nda olacakları kaydedildi.
Erol Bulut dün antrenman öncesinde kendisine yöneltilen Fiorentina sorularına bu yanıtı verdi...
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