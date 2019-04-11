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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Erol Bulut'un ardından şimdi de Eljif Elmas
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Futbol
11.04.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Erol Bulut'un ardından şimdi de Eljif Elmas

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Erol Bulut'un ardından şimdi de Eljif Elmas

İtalyan basını Fiorentina'nın Erol Bulut'u izlediğini yazarken, genç teknik adam bu gelişmeyi doğrulamıştı. Fiorentina, bu kez de Fenerbahçeli yıldıza kanca attı. Radardaki isim Eljif Elmas...

Birçok takımın radarında yer alan Eljif Elmas, milli forma altındaki performansıyla göz doldurmuştu.

Eljif’i milli forma altında adım adım takip eden İtalyan ekibi Lazio’nun, pazar günkü derbiye de gözlemcilerini göndereceği öğrenildi.

Bir diğer İtalyan ekibi Fiorentina ile Rus devi Zenit’ten de yetkililerin, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Ülker Stadı’nda olacakları kaydedildi.

Erol Bulut dün antrenman öncesinde kendisine yöneltilen Fiorentina sorularına bu yanıtı verdi...

"Bizi takip ediyorlar"Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, gazetecilere açıklamada bulundu. Bulut, bir basın mensubunun, "İtalyan ekibi Fiorentina'nın sizinle ilgilendiğine yönelik haberler yer alıyor. Bu konudan bilginiz var mı?" sorusunu Bulut, şöyle cevap verdi: "Adımın Avrupa'daki takımlarla anılması, Türk bir teknik direktör olarak gurur verici. Biz burada doğru ve düzgün işler yaptığımız için adımız o kulüple anılıyor. Bizi takip ediyorlar. Analiz ettiklerini biz de duyduk. Kulüple net bir görüşme veya bağlantı olmadı. Şu an Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörüyüm. Önümüzde 7 hafta var. Kupa ve ligde hedeflerimiz var" dedi.
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Erol Bulutun ardından şimdi de Eljif Elmas

Erol Bulut: Fiorentina 6-7 maçtır bizi takip ediyor
Erol Bulut: Fiorentina 6-7 maçtır bizi takip ediyor
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