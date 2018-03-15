Erol Bulut’un akıbeti sezon sonu belli olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriErol Bulut’un akıbeti sezon sonu belli olacak
Futbol Erol Bulut’un akıbeti sezon sonu belli olacak
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
İHA
15.03.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

Erol Bulut’un akıbeti sezon sonu belli olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erol Bulut’un akıbeti sezon sonu belli olacak

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Ravcı, takımdaki son durum ve pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu.

Geçen hafta Fenerbahçe karşısında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını belirten Ravcı, “Oynadığımız oyunun karşılığında en kötü ihtimalle 1 puan almamız gerekiyordu. Ama futbol bu, her şey oluyor. Neticede Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Her ne kadar günlerinde olmasalar da neticede Fenerbahçe. O haftayı geride bıraktık tabi ki. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu haftayı puansız kapattık. Önümüzde bir Trabzonspor maçı var. 2 hafta üst üste ligin iyi takımlarıyla oynuyoruz. Trabzon maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Yenilgiye rağmen biz moralimizi yüksek tutuyoruz. Herhangi bir motivasyon kaybı yok takımda, gayet iyi durumdayız. Sakatlık ve cezalı durumumuz da yok. En iyi şekilde hazırlanıp, Trabzon’dan iyi bir sonuçla döneceğiz. Çünkü onlarda birkaç haftadır iyi neticeler alıyorlar, bir çıkış içerisindeler. En son Akhisar galibiyetiyle bir moral buldular. İyi bir maç olacağı kanaatindeyim. Ama her şeyden önemlisi maçın centilmence geçmesini diliyorum. İnşallah Trabzon’dan da istediğimiz sonuçla döneriz. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"TRANSFER KONULARINI ŞU AN KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

Ali Ravcı, Erol Bulut’un gelecek sezon kulüple yola devam edip etmeyeceği yönündeki soruya ise şu cevabı verdi:

“Transfer konularını şuan konuşmak doğru değil. Çünkü daha önümüzde 9 hafta var. Öncelikli hedefimiz sezonun başında da dediğimiz gibi bu ligde kalmak. Bunu garantiledikten sonra bunlar konuşulacak şeyler. Şuanda herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Zaten şuan konuşulan bir şey de yok. Biz tamamen matematiksel olarak bir garantileyelim şu ligi, ondan sonra da zaten diğer işler kendiliğinden gelir.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Brose Bamberg Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Derbi için inanılmaz bahis! 1’e 6000 oran verdiler

Heynckes: 'Böylesini dünyada görmedim'

Almanlar şaşkın! Vodafone Park'ta bunu yaptılar