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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
01.10.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Erol Bulut'u yıkan sakatlık! 6 ay yok...

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Erol Bulut'u yıkan sakatlık! 6 ay yok...

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçı hazırlıklarına değinerek, ”Beşiktaş maçına konsantre olmuş durumdayız. Hazırlıklarımızı o doğrultuda gerçekleştiriyoruz. İnşallah umduğumuz puan veya puanları alarak dönmek istiyoruz” dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde gerçekleşen idmana futbolcular, ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Antrenmanda pas çalışmaları yapan turuncu yeşilli ekip, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı. İdmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, Salih Uçan ve Juanfran katılmadı.

Juanfran 6 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 6. hafta maçında Sivasspor karşılaşmasının 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Aytemiz Alanyasporlu sağ bek Juanfran'ın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yapılan kontrollerde sol diz çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen İspanyol futbolcunun ameliyat olacağı öğrenildi.

“Takımımızda bir düşüş olduğunu ben düşünmüyorum”

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Takımda bir düşüşün söz konusu olmadığını ifade eden Bulut, ”Takımımızda bir düşüş olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü Gençlerbirliği maçında ilk yarı istediğimiz oyunu sahada sergilemedik ama ikinci yarı istediğimiz oyun ve istediğimiz pozisyonları yakaladık, golü atamadık. Aynısı zaten Sivasspor'a karşı ilk 3-4 dakika konsantrasyonumuz yüzde 100 değildi. Nitekim yediğimiz gol oldu. Golü yedikten sonra takımımız uyandı. Ondan sonra zaten tek kale maç oynadık herkesin gördüğü gibi. 43 kez rakip ceza sahasına girmemiz var, tahmin ediyorum son 6 haftanın rekoru bu 43 kez ceza sahasına girmek. 37 ortamız var ama bunlar istatistikler. Bazen istatistikler maç kazandırmıyor ama Sivasspor kazanmamız gereken bir maçtı. İyi bir maç oynadı futbolcularım. Orada kaçırdıklarımızı bu hafta sonu Beşiktaş'a karşı en iyi şekilde değerlendirip istediğimizi alırız” dedi.

“Juanfran 6 haftada iyi bir performans gösterdi”

Juanfran’ın sakatlığıyla ilgili konuşan Bulut, ”Juanfran zaten yeni gelen bir transferimiz, takımada çok çabuk bir şekilde adapte olup uyum sağladı. Oynadığı 6 haftada iyi bir performans gösterdi. Olumlu katkıları oldu takımımıza. Maalesef 62. dakikadaki bir pozisyonda sakatlık yaşadı evet çapraz bağları koptu. Aramızdan 5-6 ay uzak kalacak. Ama o pozisyonda alternatifimiz var. Geçen sene biliyorsunuz Baiano o pozisyonda oynayan futbolcumuz. Bu sene zaten yeni transfer yaptık, Onur. O da o pozisyonda oynayan bir arkadaşımız. Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum o pozisyonda” diye konuştu.

“Beşiktaş maçına konsantre olmuş durumdayız”

Bir gazetecinin ‘Beşiktaş sıkıntılı dönem mi geçiriyor?’ sorusunu da yanıt veren Bulut şunları söyledi:

”Valla rakibin durumu bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakarız. Biz neler yapıp, yapamayacağız onlara daha çok odaklanıyoruz. Rakibin sıkıntısı olabilir, o kendi sorunları. Biz tamamıyla Beşiktaş maçına konsantre olmuş durumdayız. Hazırlıklarımızı o doğrultuda gerçekleştiriyoruz. İyi hazırlanıyoruz, futbolcularımız iyi konsantre olmuş durumdalar. İnşallah umduğumuz puan veya puanları alarak dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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