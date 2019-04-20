Erol Bulut'tan Trabzonsporlu futbolcuya övgü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErol Bulut'tan Trabzonsporlu futbolcuya övgü
GeriFutbol Erol Bulut'tan Trabzonsporlu futbolcuya övgü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
20.04.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

Erol Bulut'tan Trabzonsporlu futbolcuya övgü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erol Bulut'tan Trabzonsporlu futbolcuya övgü

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut her şeyin istedikleri gibi başladığını belirterek, "Golü de bulduk. Daha sonra Nwakaeme'nin bireysel yeteneğinden attıkları bir gol oldu. İlk yarıda, ikinci yarıda yeterince gol pozisyonu yakaladık ancak bunları değerlendiremedik." dedi.

Bulut, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında da aynı sıkıntıyı yaşadıklarını kaydederek, "Bugün de aynı şey oldu. İkinci yarı baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Topları kapıp daha hızlı defansın arkasına sarkmak istedik. O yüzden Bifouma ve Kamara'yı oyuna soktuk. Ama 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz ikinci gol oldu. 10 kişiyle elimizden geleni yaptık. Baskılı oynamaya çalıştık. Bu maçı unutmaya çalışacağız. Önümüzde Galatasaray ile oynayacağımız kupa maçı var. Moralimizi yüksek tutup o maça en iyi şekilde hazırlanıp finale adımızı yazdırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun "Rotasyonlu kadronun kurbanı oldunuz, diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna ise Bulut, "Ben öyle görmüyorum. Seth ilk yarıda başarılı oyunlar çıkardı. Bugün Nwakaeme'ye karşı zorlandı. Nwakaeme zaten güçlü ve driplingi iyi olan bir oyuncu. İkili sıkıştırmalarda biraz geç kaldık. Öyle olunca zaten Nwakaeme yeteneğini ortaya çıkarıyor. Attığı bir gol ve asisti var. Ama ondan ziyade bizim girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Sorun orada." cevabını verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Erol Bulut'tan Trabzonsporlu futbolcuya övgü

Nadal, Monte Carlo'ya yarı finalde veda etti

Korkmaz'dan galibiyet sonrası itiraf! "Kalemize..."

Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe yarı finalde