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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.04.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Erol Bulut'tan şampiyonluk yorumu

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Erol Bulut'tan şampiyonluk yorumu

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Galatasaray karşısında kazanarak finale yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesiste, 25 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda iç sahada Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Erol Bulut gazetecilere açıklamada bulundu.

Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor karşısında bireysel hatalar nedeniyle 2-1 mağlup olduklarını ifade etti.
Trabzonspor karşısında iyi oynadıklarını ve 10 kişi kalmalarının ardından skoru koruyamadıklarını anlatan Bulut, maç sırasında yaptığı değişiklikle gol arayışına girdiklerini ancak golü bulamadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlu bir yarı final karşılaşmasının kendilerini beklediğini aktaran Bulut, şöyle devam etti:
"İstanbul'da Galatasaray ile 0-0 berabere kaldık. O maç geçti, bitti. Önemli olan perşembe akşamı saat 20.00'de oynayacağımız maç. Bu karşılaşmaya çok iyi konsantrasyon sağlayacağız. Bizim için hem lig hem de kupa önemli. İki kulvarda gitmenin dezavantajlarını ikinci yarı gördük. 3 günde bir maç oynamak bazı futbolcularda baskı ve stres yarattı gibi. Hedefimiz yarı final ikinci ayak maçını kazanarak adımızı finale yazdırmak."

Kart cezalısı Mustafa Akbaş'ın Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini, sakatlanan Mina'nın ise takımla antrenman yaptığını bildiren Bulut, şunları kaydetti:

"Sahaya yine 11 kişi çıkacağız. Sahaya çıkan, kulübede oturan veya maça sonradan girecek arkadaşlarımız bu maçla ilgili bugün ve yarın burada çalışacak. Perşembe günü herkes her şeyini ortaya koyacak. Bizim, futbolcular, kulüp ve şehir için önemli bir maç. Bu takımın bir buçuk yılda nereden nereye geldiğini herkes çok çabuk unutuyor. Avrupa kupası ve şampiyonluktan bahsediyoruz. Bu nedenle tek tek ve yavaş yavaş adımlarımızı atmalıyız. Her zaman böyle düşündük. Şu an güzel bir noktaya geldik. Bu takımı Avrupa kupasına taşıyacak yola girdik. Uzak değiliz, önümüzde 2 maç var. İnşallah perşembe günü alacağımız maç var. Bu maçı alarak finalde neyin ne olacağını göreceğiz. Bizim için final Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma. Taraftarımızın takımı statta en iyi şekilde desteklemesini istiyoruz."

"En az hata yapan takım şampiyonluğa ulaşacaktır"

Erol Bulut, "Spor Toto Süper Lig'de 3 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor, üstteki yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında 3 puan var, Galatasaray ile Beşiktaş arasında 3 puan var. Üst taraf kızıştı. Herkes şampiyon olmak isteyecek. Galatasaray da şampiyon olmak isteyecek, onlar da planlama yapıyordur. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir de aynı şekilde. En az hata yapan takım şampiyonluğa ulaşacaktır." yanıtını verdi.

Antrenman

Sarı-siyahlı takım antrenmana eksiksiz çıktı. Isınma hareketleri ve koşuyla idmana başlayan takım daha sonra kısa pas çalışması yaptı.
Takım, antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.

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