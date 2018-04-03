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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.04.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Erol Bulut'tan geleceği hakkında açıklama

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Erol Bulut'tan geleceği hakkında açıklama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut'tan geleceği hakkında açıklama.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 28'nci haftasında açılış maçında deplasmanda karşılacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenman istasyon çalışmasıyla başlayan idman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlıkları bulunan Khalid Boutaib ve Godson Azubuike katılmadı. Khalid'in durumunun ciddi olmadığı, Azubuike'nin ise yarın antrenmanda son durumuna bakılarak oynayıp oynamayacağına karar verileceği bildirildi. Gribal enfeksiyonu bulunan sol kanat oyuncusu Aly Cissokho, idmanda yaşadığı baş dönmesi sonucu sağlık ekibinin tavsiyesi ile çalışmayı yarıda bıraktı. 

İdman öncesi açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçına 3 puan parolası ile çıktıklarını ve gerçekleştirdiklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Mutluyuz. İstediğimiz 3 puanı Gençlerbirliği karşısında almış olduk. Sadece bizim için 3 puan değil ligde kalma anlamında yüzde 90'lık bir duruma geldik ama bu bizim için yeterli değil. Önümüzde 7 maçımız var. Bu 7 maçtan maksimum bir şekilde puanlar alıp daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Bu haftada Başakşehir maçımız var. Muhtemel ligin şampiyonuna karşı oynayacağız. Ben öyle düşünüyorum. Güçlü bir ekip iyi futbolculara sahip olan bir ekip. Biz yine Evkur Yeni Malatyaspor olarak bu hafta çalışmalarımızı yapıp hafta sonu Cuma günü oynayacağımız Başakşehir karşısında iyi bir performans göstererek oradan da puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

Erol Bulut hedefleri ile ilgili olarak ise "İlk maçta 40 puanı bulup ondan sonrakini hedeflemek. Bu 40 puanı henüz bulmadığımızdan dolayı bir sonraki hedefe şuan açıklamayacağım" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİ YÖNETİMLE OTURUP KONUŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Yönetim ile gelecek hakkında bir konuşma yapmadıklarını kaydeden Erol Bulut, "Tabii ki gelecek çok önemli kulüp adına, benim adıma futbolcular adına önemli bir süreç. Ama o sürecin konuşulması için önümüzdeki birkaç maçı da oynamamız lazım gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra zamanı geldiğinde önümüzdeki süreci zaten yönetimle oturup konuşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞA EN YAKIN OLAN TAKIM BAŞAKŞEHİR"
Medipol Başakşehir'de 3 buçuk sene çalıştığını, takımın sıfırdan bu şekilde gelmesine kendinin de büyük katkısının olduğunu belirten Bulut, "Takımın futbolcularıyla birebir hepsini iyi tanıyorum. Oyun felsefelerini sonuçta iyi biliyorum. Tabii ki oyun felsefelerini bildiğimden dolayı bu 'biz çıkacağız orada bu maçı kazanacağız' anlamına gelmiyor. Bu takımın bir kalitesi var. Bu takımın bu seviyeye gelmesi 3 buçuk sene aldı. Her sene üzerine koyarak giden bir ekip oldu Başakşehir. Sezon başında biliyorsunuz bende o takımın, kulübün içerisinde bulundum. Çok iyi maçlar sergiledik Sevilla maçı olsun, Bruge maçı olsun. Fenerbahçe'de oynan 3-2 galip gelen bir takım vardı. O ekibin içindeydim. Bu takım biliyorsunuz Galatyasaray, Beşiktaş'ı yenen bir takım o yüzden bizim açımızdan gerçekten zor bir maç olacak. İlk oynadığımız maçtan biraz daha farklı olacak. Çünkü ilk geldiğimizde 3-4 haftalık bir sürecimiz vardı burada. Şuan 27-28'inci haftaya gireceğiz. Takımımız daha kompakt, daha organize olmuş bir takım. Başakşehir'de iyi sonuçla döneceğimizi umut ediyorum. 'Muhtemel ligin şampiyonuyla oynayacağız' dedim. Şuan gözüken o. Şuan oynan futbol Beşiktaş'ı gördüğümüz kadarıyla Fenerbahçe, Galatasaray en iyi futbolu oynayan, şampiyonluğa en yakın olan takım Başakşehir" dedi.

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