Erol Bulut'tan F.Bahçe açıklaması: Teklif...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErol Bulut'tan F.Bahçe açıklaması: Teklif...
GeriFutbol Erol Bulut'tan F.Bahçe açıklaması: Teklif...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
21.12.2018 - 23:22, Son Güncelleme:

Erol Bulut'tan F.Bahçe açıklaması: Teklif...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erol Bulut'tan F.Bahçe açıklaması: Teklif...

Erol Bulut, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Fenerbahçe'nin gidişatı onların da beklemediği bir gidişat oldu. Hoca değişikliği yapıldı. Her hoca gibi benim de hedeflerim var ama ilk hedefim Malatyaspor ile başarıya ulaşmak" dedi.


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bulut, Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Ajansı Spor Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün sorularına yanıt verdi.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının bitimine tek maç kala ikinci sırada olmalarını değerlendiren Erol Bulut, "Tüm maçlara en az bir puan için çıkıyoruz. Kompakt ve agresif oyunumuz bizim artımız. Ligi ilk 6 içerisinde bitirmek istiyoruz. Hazırlık kampını 13 kişiyle yaptık. Şampiyonluk hedefi koyarsak oyuncularımı yanlış yönlendirmiş olurum" ifadelerini kullandı.
Türkiye Kupası'ndaki performanslarına değinen Bulut, gidebildiklere yere kadar gitmek istediklerini söyledi.
Abdullah Avcı ile oyun anlayışlarının birbirine çok benzediğini belirten genç çalıştırıcı, "Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyorum, bana inanıp sorumluluk verdi" dedi.

"GUILHERME'Yİ GEÇEN SEZON İSTEDİM"
Takımın önemli isimlerinden Guilherme'nin Süper Lig'de en çok beğendiği oyuncu olduğunu söyleyen Erol Bulut, Guilherme'yi geçen sezon istediğini belirterek, "Geçen sezon devre arasında almak istedim. Maalesef gerçekleşmedi, Benevento'ya gitti. Devre arası transferinin zor olduğu buradan da belli. Guilherme çok önemli bir futbolcu. Sağ açık ve forvet arkası oynayabiliyor. Başkan, değerini biliyor. 26-27 yaşında. Alınması gereken futbolcu. Hala yüzde yüz oynamıyor. 1.5 milyon Euro, Malatyaspor için küçük bir rakam da değil" diye konuştu.

"ALMANYA'DA DA YABANCI SERBEST AMA ONLAR BAŞARILI"
Yabancı sınırına ilişkin yorum yapan Bulut, "Sadece kendini geliştirmesi gereken çok teknik direktör var. İyi isimler var ama bazı hocalarımız aynı yerde kalıyorlar. Başarısızlıkta teknik direktörler doğal olarak ilk hedef oluyor. Transferleri siz yapmasanız bile hedef haline geliyorsunuz. Her sene hoca değiştirirseniz kulüplerdeki altyapı ve sistem oturmaz. Bu yabancı oyunculardan kaynaklanmıyor. Almanya'da da yabancı serbest ama onlar başarılı" ifadelerini kullandı.

"BAZI FUTBOLCULAR İLE YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"
Devre arasındaki transfer politikalarına ilişkin konuşan Erol Bulut, "Yeni gelen oyuncu hemen ilk 11'de yer alacak algısı oluşmasın. Rekabeti artıramazsanız, istediğiniz performansı alamayabiliyorsunuz. Kulübede oturacak kişi sonradan çok iş yapabilir. Devre arasında bazı futbolcular ile yollarımızı ayıracağız. Türkiye'deki yabancı sayısını biliyoruz. Bütçemize göre bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız ve onların yerine daha kaliteli isimler alacağız" dedi.

"TEKLİF GELEN ÇOK FUTBOLCUMUZ VAR"
Sadık Çiftpınar'a gelen tekliflere ilişkin gelen bir soruya Bulut, "Teklif gelen birçok futbolcumuz var. Sadık müthiş bir çıkış yaptı. Grafiği yukarıya doğru devam ediyor. Sadık sert, ikili mücadeleye çıkan ve şimdi topu oyuna daha iyi sokan bir oyuncu. Sadece Sadık değil, takımın geneline baktığımız zaman 1'inci ligden gelip oynayan pek çok futbolcu var. Yerine istediğim adam gelecekse her futbolcunun gidişine onay verebilirim. Sadık'ın sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve ortada bazı iddialar var. Önümü görebilmek için bu konunun netleşmesini istiyorum. Başka takıma gidecek oyuncudan verim alamam. Başkanımızın görüşmesi gerekiyor. Tüm oyuncularımın hedefe odaklanmasını istiyorum" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELİRSE YAZI TURA ATACAĞIM"
Fenerbahçe'den teklif alıp almadığı sorusuna, "Almadım" yanıtını veren Bulut, şöyle konuştu: "Fenerbahçe'nin gidişatı onların da beklemediği bir gidişat oldu. Hoca değişikliği yapıldı. Her hoca gibi benim de hedeflerim var ama ilk hedefim Malatyaspor ile başarıya ulaşmak. Hedeflerimden biri Bundesliga'da çalışmak. Almanya ve Türkiye'den teklif gelirse yazı tura atacağım. (Gülerek)"

"SADIK MİLLİ TAKIMI HAK ETTİ"
Sadık'ın milli takıma seçilmemesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, "Kimi çağırıp çağırmayacağına Mircea Lucescu karar verecek. Sadık'ın geçen seneden beri yükselen bir performansı var. Milli takımda bir maçı hak ettiğini düşünüyorum. Melih Demiral çok iyi bir performans gösterdi. O A Milli Takım'a çağrıldıysa Sadık'ın bunu daha önce hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

"VAR DAHA ADALETLİ"
VAR sistemiyle ilgili düşüncelerini aktaran Bulut, şu ifadeleri kullandı: "VAR sisteminin gelişi, geçmişte yapılan hatalardan dolayı. VAR'da doğru karar verebilme şansınız var. Bence daha adaletli. Anadolu kulüplerine büyük faydası oluyor. Bize Göztepe maçında yaradığı gibi başka takımlara da yarıyor. Büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Herkes birbirine kafa tutabiliyor. Son sıradaki takım ilk sıradaki takımdan puan alabiliyor. Kural ne? Oyun durduktan sonra bakılıyor. Bundesliga'da Mainz - Freiburg maçında devre arasında herkes içeri girdi ve hakem daha sonra bakıp penaltıyı verdi ve futbolcuları tekrar çağırdı. Bizim ülkemizde olsa siz düşünün."

"ŞEHİRDE GEZEN, KAFEDE OTURUP ÇAY İÇEN BİRİSİYİM"
Stada az kişi gelmesinden yakınan Erol Bulut, "Stadımıza 5-6 bin kişi geliyor. Benim gözümde 15-20 bin kişi olmalı. Ben gittiğim yere çabuk uyum sağlayabiliyorum. Ben her zaman şehirde gezen ve dolaşan, kafede oturup çay içen biriyim ve insanlarla iç içe oluyoruz. O sıcaklığı hissediyoruz" açıklamasını yaptı.

"BİRÇOK TAKIMDAN TEKLİF ALDIM"
Sezon başında birçok takımdan teklif aldığını dile getiren Bulut, "Sadece Antalyaspor'dan değil, birkaç kulüpten menajer vasıtasıyla teklif aldım. Başarılı olduğunuz zaman böyle teklifler gelebiliyor. İyi giden bir sistemi neden bozayım" diyerek sözlerini noktaladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

UEFA'dan büyük onur! Cengiz Ünder o listede

Hulk bombası! G.Saray...

Volkan Demirel eldivenlerini asıyor! Flaş karar...

Mou'ya sürpriz talip! Inter derken...