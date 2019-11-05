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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Erol Bulut: "Zor bir deplasman olan Trabzon'dan üç puanla dönmek istiyoruz"
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Sıradaki Haber

Futbol
AA
05.11.2019 - 22:05, Son Güncelleme:

Erol Bulut: "Zor bir deplasman olan Trabzon'dan üç puanla dönmek istiyoruz"

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Erol Bulut: "Zor bir deplasman olan Trabzon'dan üç puanla dönmek istiyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maçtan üç puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bulut, turuncu-yeşilli ekibin Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lig liderliğini götürebildikleri kadar götürmeye çalışacaklarını söyledi.

Ligde ellerinden gelen en iyi performansı sergilemeye çalıştıklarını aktaran Bulut, haftalardır ligi lider götüren futbolcularını tebrik ettiğini dile getirdi.

Bulut, "Futbolcularımız iyi çalışıyor, iyi futbol oynuyoruz. Maalesef bazı maçlarda gol eksiğimiz oluyor. O bizi üzüyor. Çünkü yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama değerlendiremiyoruz. Üç dört maçta bunu yaşadık. Değerlendirmiş olsaydık yakaladığımız pozisyonları, şu an aradaki fark 5-6 puan olabilirdi ama futbol bu, kaçırabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Biz fazlasını almaya çalışacağız"

Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları maç için de iyi hazırlandıklarını belirten Bulut, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde maça çıkacak rakiplerine başarı diledi. Bulut, şunları kaydetti:

"Trabzonspor, kendi evinde iyi oynayan bir ekip. Taraftarı da arkasında olunca daha farklı olabiliyorlar. O desteği, 12. gücü alabiliyorlar taraftarlardan. Ancak bizim için bir şey fark etmeyecek. Deplasmanda da olsa kendi evimizde de olsa sonuçta bir maça çıkacağız. Bir puanla maça başlıyorsunuz. İnşallah biz fazlasını almaya çalışacağız. Zor bir deplasmandan üç puanla dönmek bizim adımıza iyi bir şey olacak ama söylediğim gibi ilk başta çalışıp, sahada doğruları yaparak üç puanı almaya çalışacağız Trabzonspor'dan."
Bulut, basın mensuplarının "Ligin zirvesinde yer alan ilk üç takımın Anadolu ekiplerinden oluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Sezonun ilk 10 haftası daha. Şimdi böyle bir sıralama var ama bunu ne kadar sürdürebiliriz? İnşallah uzun bir süre bu şekilde devam eder." cevabını verdi.

Ligde sadece İstanbul takımlarının olmadığını vurgulayan Bulut, "Bu ne kadar devam ederse ligimizin de değeri, gücü, kalitesi o kadar artmış olacak. İnşallah sezon sonuna kadar bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

 Antrenman

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kısa pas çalışmasının ardından basına kapalı devam etti.
Sakatlıkları bulunan Lokman Gör, Juanfran ve Musa Çağıran, antrenmana katılmadı.

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