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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.07.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Erol Bulut: "Yapacağımız 2-3 transfer daha olacak"

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Erol Bulut: "Yapacağımız 2-3 transfer daha olacak"

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Sıcak havanın futbolcuları biraz daha fazla yorduğuna değinen Bulut, 1 Temmuz itibarıyla başladıkları antrenmanların yoğun geçtiğini dile getirdi.

Yapılan transferler hakkında bilgi veren Bulut, bu konuda başkana, yönetim kuruluna ve transfer komitesine teşekkür etti.

Transferi büyük kulüp çizgisinde hareket ederek en hızlı şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Bulut, yeni katılanların da en kısa sürede takıma uyum sağlayarak katkıda bulunacaklarını bildirdi.

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Bulut, Villafanez'in yeni sezonda kadroda olup olmayacağına yönelik soruya, "Villafanez'e daha önce de bir teklif vardı. Gitme isteği vardı. Gitmek isteyen futbolcunun yolunu kapatmayacaksın. Kulübün menfaatleri doğrultusunda arkadaşımız bizden ayrılmış bulunacak. Aynı zamanda Ufuk Ceylan da daha fazla oynamak istediğini söyledi. O yüzden birinci dönem kampa katılmadılar." ifadelerini kullandı.

- "Yapacağımız 2-3 transfer daha olacak"

Bir soru üzerine Süper Lig'de takımların transfer politikalarını da değerlendiren Bulut, "Diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor. Bizlerin ne yaptığı önemli. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Yönetim ve takım arkadaşlarımız çabuk hareket ediyor. Yapacağımız 2-3 transfer daha olacak. Onlar da en kısa sürede aramıza kattığımızda iyi bir çalışma olacak. Zaten önümüzde beş hafta bir süre daha var. Hem Topuk Yaylası kampı, hem de Avusturya kampının önemli geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Erol Bulut: Yapacağımız 2-3 transfer daha olacak

Alanyaspor'un yeni sezon için hedef belirleyip belirlemediği sorusu üzerine Bulut, şöyle konuştu:

"Hedef her zaman olmalı. Ben de hedefi olan bir teknik direktörüm. Burada da bir hedefimiz var. O da olmazsa gelip başlamazdık. Burada hedefimiz geçen yıl ligi 9. sırada bitiren Alanyaspor'da daha iyisini yapmak ama mümkünse üst sıralarda yer alabilmek. Aynı zamanda kupalarda da gidebileceğimiz kadar gitmek. Sonunda ne elde edeceğimizi hep birlikte gereceğiz."

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