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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.02.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Erol Bulut ve Hikmet Karaman'dan maç sonu açıklamaları

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Erol Bulut ve Hikmet Karaman'dan maç sonu açıklamaları

Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi, mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Maç sonu Erol Bulut ve Hikmet Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedeflerinin 3 puan olduğunu ve buna göre oynadıklarını aktardı.

Sahada iyi mücadele ettiklerinin ifade eden Bulut, "Öne geçtiler ama beraberliği yakaladık. Baskı kurduk ikinci golü de attık ama sonrasında iptal edildi. 75. dakika oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarıdaki oyundan da memnum. Geçen sene çok farklı bir takım vardı. Bu sene daha farklı bir Evkur Yeni Malatyaspor var. Yeni gelen arkadaşlarımız takıma çabuk adapte oldu. Kendimizi geliştireceğiz, hatalarımızdan ders alacağız önümüzde bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hikmet Karaman: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise rakiplerini ligde bulundukları konumdan dolayı tebrik etti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasının çok önemli olduğunu belirten Karaman, "Maçın başında önce geçtik. Daha sonra iki güzel pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. İçeri 2-1, 3-1'lik skorla gidebilirdik." diye konuştu.

Rakibinin frikikten beraberliği sağladığını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"İlk 45 dakika benim dediğim gibi çok önemliydi. İkinci yarı daha çok iki teknik adamın taktik savaşı haline dönüştü. Burada alınan bir puan bizim için çok değerli. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu klasik bir cümle ama bizim için değil, bazı arkadaşlar farklı yerlerde oynamak zorunda kalıyor." 

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