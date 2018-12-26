Erol Bulut, umreye gitti
Evkur Yeni Malatyaspor’un başında 2 sezondur yakaladığı istikrarlı performansla adından söz ettiren başarılı Teknik Direktör Erol Bulut, ailesiyle birlikte umreye gitti.
2 sezon önce Abdullah Avcı’nın teknik ekibinden ayrılarak Evkur Yeni Malatyaspor’un başına geçen genç teknik adam, kısa sürede takıma oynattığı futbol ve aldırdığı sonuçlarla kendini ispatlamıştı.
Ligin ilk yarısını başarılı bir sıralamada tamamlayan Erol Bulut’lu Evkur Yeni Malatyaspor, devreye Trabzonspor’un ardından averajla 29 puanla 3. sırada girdi.
Bulut, 10 günlük devre arasında ailesiyle birlikte kutsal toprakların yolunu tuttu.
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