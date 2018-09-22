Erol Bulut:"Takımımı tebrik ediyorum. Böyle sıcak bir havada, iyi oynadık"
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 1-0 yendikleri Çaykur Rizespor maçına ilişkin, "Takımımı tebrik ediyorum. Böyle sıcak bir havada, iyi oynayarak, golü atarak, fazla pozisyon vermeden maçı tamamladılar." dedi.
Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
İlk yarı baskılı oynamak istediklerini ve bunu başardıklarını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:
"İkinci yarı kırmızı kart bulduk. Bunu aldıktan sonra sporcularım maçı rahat alırız diye düşündüler herhalde. Karşı kalede pozisyon bulduk ama 3-4 yapamadık. Ben takımımı tebrik ediyorum. Böyle sıcak bir havada, iyi oynayarak, golü atarak, fazla pozisyon vermeden maçı tamamladılar."
Karaca: "Mağlup olduk üzgünüz"
Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Mehmet Ali Karaca ise maçın ilk devresinde dengeli bir oyunun ortaya konulduğunu belirtti.
Rakiplerinin ilk yarının son dakikalarında çok baskılı oynadığını ve kalelerindeki gole engel olamadıklarını anlatan Karaca, "İkinci yarı da kontrollü oynadık ama bir futbolcumuz atıldıktan sonra istediğimiz golü elde edemedik. Mağlup olduk üzgünüz." diye konuştu.
Karaca, bölgedeki havanın çok sıcak olduğunu ve bu nedenle iki takımında agresif bir oyun sergileyemediklerini sözlerine ekledi.
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