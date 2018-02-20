Erol Bulut, Sadık'ın yerine o ismi oynatacak
Evkur Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar, Bursaspor ile oynanan maçta sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Sadık, Karabükspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Erol Bulut’un Sadık Çiftpınar’ın yerine Arturo Mina’yı oynatması bekleniyor.
Cezalı duruma düştü
Sarı-kırmızılı takımın istikrarlı ismi Sadık Çifpınar, E.Y. Malatyaspor'un Bursaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gördüğü sarı kartla toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü.
Değişmez isim olmuştu
Sezon başında Ertuğrul Sağlam’ın ilk 5 haftalık periyotta on birde hiç şans tanımadığı Sadık, Erol Bulut’un gelmesiyle kadronun değişmez ismi oldu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla adı milli takım için de geçen başarılı futbolcu, Bursaspor karşılaşmasındaki etkili oyunuyla da alkış almıştı.
Müsabakanın hakemi Ali Palabıyık’ın bir pozisyonda eline gelen topu, ‘umut vaat eden atağı bilerek elle kesti’ şeklinde değerlendirmesi sonucu sarı kart gören Sadık Çifpınar, 23. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düştü.
Mina ve Doria ön planda
Teknik Direktör Erol Bulut’un Sadık’ın yokluğunda defansta Arturo Mina ve Matheus Doria ikilisine şans vereceği öğrenildi. (Ajansspor)
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