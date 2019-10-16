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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

Erol Bulut: 'Biz doğru olanı yapıyoruz'

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Erol Bulut: 'Biz doğru olanı yapıyoruz'

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana sakatlığı bulunan Lokman, Juanfran katılmazken, Salih takımdan ayrı çalıştı. Yunan milli takımı kampında olan Bacasetas ile Siopis de antrenmanda yer almadı. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde futbolcular antrenmana topla ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından futbolcular iki gruba ayrılarak taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

HEDEF 3 PUAN
Antrenmandan önce gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi veren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, birkaç gün izinin ardından geçen hafta itibarıyla antrenmanlara başladıklarını söyledi. Bulut, "Bir hazırlık maçı oynadık, Ukrayna 1'inci Lig'de ikinci sırada bulunan takımla. Güzel bir maç geçti, 2-2'lik sonuç oldu. Orada az oynayan futbolcularımızın oyun temposuna uyum sağlaması ve diğer eksikliklerimizi görmemiz adına öyle bir hazırlık maçı oldu. Zaten salı günü itibarıyla bu hafta Rizespor maçı hazırlıklarımıza başladık. Bugünkü antrenmanımızla devam ediyoruz. Birkaç günümüz daha var. Kendimizi en iyi şekilde hazırlamakla ilgili eksikliklerimizi orada aynı şekilde tamamlayacağız. İnşallah hafta sonu oynayacağımız Rizespor maçına çıkıp, hedefimiz 3 puan almak, onu inşallah başaracağız" dedi.

"BİZ DOĞRU OLANI YAPIYORUZ"
Milli takım oyuncularının Fransa maçında asker selamı vermesinin ardından UEFA'nın başlattığı soruşturmanın sorulması üzerine Erol Bulut, söyle dedi: "Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Doğal olan bir şeyi futbolcularımız yaptı. Mehmetçiğimize selam göndermeleri bu doğal. Aslında diğer ülkelerde olan hadiseleri de UEFA veya Fransız basını göz önüne getirirse, onlar üzerinden daha net konuşabiliriz. Sadece ülkemize karşı, Milli Takımımıza karşı böyle bir tavırda bulunmaması lazım. Böyle bir şey olmazsa diğer takımları da aynı derecede aynı şekilde soruşturmaları lazım diye düşünüyorum. Zaten bu bizim ülkemize karşı yönelik yanlış yönlendirme. Diğer ülkeleri, diğer insanları yanlış yönlendiriyorlar ama biz doğru olanı yapıyoruz."

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