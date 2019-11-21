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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.11.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Erol Bulut: Onun dışında bir şey düşünmüyoruz

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Aytemiz Alanyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut, "Hafta sonu hedefimiz Göztepe maçından 3 puan almak. Onun dışında bir şey düşünmüyoruz" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen idmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-yeşilli ekip, 2 grup halinde koşuyla çalışmaya devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümde ise futbolcular taktik çalışmalar yaptı. İdmana sakatlığı bulanan Lokman, Juanfran ve Tayfur katılmadı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Erol Bulut, milli aradaki boşlukta iyi hazırlandıklarını söyledi. Pazar günü oynayacakları Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Bulut, "Adana Demirspor ile bir hazırlık maçımız oldu. Maç bizim adımıza çok iyi geçti. Ligde az oynayan futbolcularımıza maçta daha çok süre tanımaya çalıştık. Oynayan arkadaşlar da iyi performans gösterdi. Bu bizi de biraz olsun sevindirdi çünkü Göztepe'ye karşı eksik futbolcularımız olacak. Fabrice N'Sakala kart cezalısı, Lokman ve Juanfran gibi sakatlığı olan oyuncularımız da var. Hafta başı antrenmanlara başladık. Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Son 2 günde futbolcularımız en iyi tempoyla çalışarak, maça en iyi şekilde hazırlanıyor. Antrenmanlara devam edip, rakibimizin eksiklerini değerlendirip, o anlamda çalışacağız. Bizim de defansif anlamında ufak tefek eksikliklerimiz var, onları da gidermeye çalışacağız. Hafta sonu hedefimiz Göztepe maçından 3 puan almak. Onun dışında bir şey düşünmüyoruz" dedi.

"PERFORMANS EKSİKLİĞİNİ GOL ATAMAMAMIZA BAĞLIYORUM"
Bir gazetecinin takımın son hafta maçında performansının neden düştüğü yönünde sorusuna yanıt veren Erol Bulut, şunları söyledi:

"Takımızın performans eksikliğini gol atamamamıza bağlıyorum. Ligde oynadığımız maçların tamamına baktığımızda; kaybettiğimiz maçlar dahil üstün oynayan ve fazlasıyla gol pozisyonuna giren bir Alanyaspor var. Sadece atamadığımız goller var ama yeterince de gol pozisyonu üreten bir takımız. Maalesef son vuruşu iyi yapamadık. Son maçlarda penaltıdan ve frikikten gol yediğimiz oldu. Oyunun içinde kolay kolay gol yiyen bir takım değiliz. Daha çok duran toplardan gol geliyor. O yüzden ben karamsar bir durum görmüyorum çünkü takım gerçekten iyi oynuyor. Futbolcularımız iyi çalışıyor. Sadece yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirirsek, bu takımın farklı yerlerde olacağını düşünüyorum. Zaten kaçan o pozisyonları değerlendirebilseydik bu takım 26- 27 puanda olacaktı. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Evimizde oynadığımız maçlar daha farklı oluyor. Taraftarlarımızın da desteği arkamızda olduğu zaman daha farklı performansla futbolcular sahaya çıkıyor. Gollerimizi kendi sahamızda daha rahat bulabiliyoruz. İnşallah önce Göztepe maçı ardından Ankaragücü maçını umduğumuz şekilde 6 puanla kapatıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Erol Bulut: Onun dışında bir şey düşünmüyoruz

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