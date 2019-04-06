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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.04.2019 - 21:55, Son Güncelleme:

Erol Bulut: O bizim moralimizi bozdu

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Erol Bulut: O bizim moralimizi bozdu

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray’a mağlup olmaya gelmediklerini ifade ederek, "En azından bir puan almak istiyorduk" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 3-0’lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray karşısına en az bir puan için çıktıklarını söyleyen Bulut, "Kupa maçından sonra oynadığımız lig maçında 3-0 mağlup olduk. Mağlup olmaya gelmedik. En azından bir puan almak istiyorduk. İlk yarı iyi başladık. Baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Kaptığımız topları iyi değerlendirip gol bulmaya çalıştık. 45 artıda Murat Yıldırım’ın kontrolsüz hareketi sonucu penaltı oldu. Penaltıdan yediğimiz gol ikinci yarı işimizi zorlaştırdı. Sonrasında ikinci gol ve yine penaltıdan üçüncü gol. 3-0’lık istemediğimiz sonuç ile mağlup olduk. Rakibi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız" şeklinde konuştu.

"İkinci yarı golü erken yememiz moralimizi bozdu"

Bulut, ikinci yarıda golün erken gelmesinin planlarını bozduğunu aktararak, “İkinci yarıda ikinci gol erken geldi. O bizim moralimizi bozdu. Ben futbolcularımdan topu merkeze atıp kanatlara inmeye çalışmalarını istedim. Yapılan ortada gol geldi. 2-0 geriye erken düşmemiz planımızı bozmuş oldu" açıklamasını yaptı.

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