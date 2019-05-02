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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.05.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Erol Bulut: "Malatya'dan ayrılacak olmak..."

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Erol Bulut: "Malatya'dan ayrılacak olmak..."

Kaplan 44 Taraftarlar Derneği, Evkur Yeni Malatyaspor’un eski teknik direktörü Erol Bulut’a takıma bulunduğu katkıdan dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Erol Bulut’u Malatya’dan ayrılmadan önce kaldığı otelde ziyaret eden Kaplan 44 Taraftarlar Derneği, genç teknik adama duygulu anlar yaşattı.

Kaplan 44 Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Kapusuz burada yaptığı açıklamada, "Kaplan 44 Taraftarlar Derneği olarak Erol Bulut hocamıza veda ziyaretinde bulunduk. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Bundan sonraki hayatında ise kendisine başarılarının devamını diledik. Kaplan 44 Taraftarlar Derneği olarak kendisine Malatya ve Malatyasporumuzu tüm Türkiye’de en iyi şekilde tanıttığı için teşekkürü bir borç biliyor ve bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz" dedi.

Erol Bulut: "Malatya'dan ayrılacak olmam beni üzüyor"

Evkur Yeni Malatyaspor eski teknik direktörü Erol Bulut ise ziyaretin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Malatya’dan ayrılacak olmak beni fazlasıyla üzüyor ama profesyonel hayatta bunlar var. Ayrıldığım günden beri yüzlerce kişi aradı ve duygularını paylaştı. Malatya benim için her zaman ayrı bir yerde olacak. İnşallah başka bir süreçte, başka bir tarihte yeniden birlikte olmak dileğiyle" diye konuştu.

Daha sonra Kaplan 44 Taraftarlar Derneği, Erol Bulut ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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