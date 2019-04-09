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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.04.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Erol Bulut kimdir? Erol Bulut'un biyografisi

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Erol Bulut kimdir? Erol Bulut'un biyografisi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un kim olduğu, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki, Erol Bulut kimdir? İşte, genç teknik adam Erol Bulut'un biyografisi...

Erol Bulut, 30 Ocak 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Eintracht Frankfurt'un altyapı takımında futbola başladı.

1995-1999 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi. 1999-2001 arasında Eintracht Frankfurt'a geri dönen Erol Bulut, bu süre boyunca Trabzonspor ve Adanaspor'da kiralık olarak yer aldı.

2002'de Yunanistan'ın Panionios takımına transfer olan Erol Bulut, aktif futbol yaşamına nokta koyduğu 2012 yılına kadar sırasıyla şu takımlarda yer aldı; Bursaspor, TSV 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veria.

Erol Bulut ayrıca 3 kez de A Milli Futbol Takımı formasını terletti.

Bulut, futbolculuk sonrası antrenörlük kariyerine 24 Eki 2012 tarihinde Kartalspor'da başladı. Daha sonra Elazığspor ve Başakşehir'de antrenör olarak görev yapan Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın en güvendiği isim oldu.

26 Eyül 2017 itibariyle Yeni Malatyaspor'da birinci adam olarak göreve gelen genç teknik adam, burada kısa süre içinde sistemini oturttu. Başarılı bir sezon geçiren Bulut, kısa süre içinde Avrupa'nın dikkatini çekti.

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