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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.10.2019 - 23:38, Son Güncelleme:

Erol Bulut: "İlk yarıyı iyi değerlendirdik"

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Erol Bulut: "İlk yarıyı iyi değerlendirdik"

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turunda Aytemiz Alanyaspor’un İnegölspor’u 3-0 yendiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü de karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kupadaki ilk maçlarını kazanma parolasıyla sahaya çıktıklarını söyledi.

Bulut, “Oynadığımız ilk maç, kazanmamız gereken ve istediğimiz bir maçtı. Zaten o şekilde gerçekleşti. Takım iyi konsantre oldu, ilk saniyeden itibaren maça ve yakaladığımız bir hayli pozisyon vardı. İlk yarıyı iyi değerlendirdik, 3-0 öne geçtik. İkinci yarıda biraz bireysel oyuna döndü. Çünkü ileride oynayan arkadaşlarımız gol atma çabasındaydı ama bireysel çabaydı. O yüzden ilk yarıda oynadığımız oyun ikinci yarıda gözükmedi. Genç arkadaşlarımızı oyuna soktuk. Onlar da biraz heyecanlıydı, doğal olarak ama genel anlamda baktığımızda iyi bir maçtı” dedi.

İNEGÖLSPOR CEPHESİ
Galibiyetinden dolayı Alanyaspor’u tebrik eden İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş ise şöyle konuştu:

"Alanyaspor şu an ligin lideri yani tabii kalite olarak üst düzey bir takım. O görüntüsüyle ligdeki konumu örtüşüyor şu anda. Tabii bizim takımımız için tecrübe oluyor bu gibi oyunlar ama bugünkü maçta çok iyi mücadele olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bizim açımızdan ikinci devrede daha derli toplu, daha mücadele ettik. Pozisyon üretmekte zorlandık. Alanyaspor bu konuda bizden daha öndeydi diyebilirim. Alanyaspor’a ligde de, kupada da başarılar diliyorum. Onun ötesinde kendi oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum.”

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