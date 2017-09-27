Erol Bulut ilk idmanına çıktı

Erol Bulut’un Malatya’dan yardımcı antrenörü olmayacağı belirtilirken, yardımcılarının Malatya’ya yarın gelecekleri ifade edildi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmanın öncesinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Bulut, bir aile olarak güzel şeyler yapacaklarına inandıklarını söyledi.

Bu arada antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bulut, kendisine inananlara mahcup olmamak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Bulut, “Evet, söylediğiniz gibi yabancı değiliz. 2013 yılında kısa bir süre de olsa burada bir çalışmamız oldu. 13 maçlık bir periyottu, güzel bir dönemdi. Özcan Kızıltan'ın yardımcısı olarak o dönem ondan sonra bir ayrılığımız oldu. Aradan 4 yıl geçti yolumuz yine buraya düştü. Söylediğiniz gibi hedefler farklı süper lig de olan bir Yeni Malatyaspor o hedeflerimize yeni hedeflerimize yürüyebilmemiz için sahada çalışmakla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Mevcut kadromuz buna müsait iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Buna inanarak Yeni Malatyaspor'un teklifini kabul ederek buraya geldim inşallah mahcup düşmeyiz bize güvenen kişilere elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

“Benim de emeğim çok”

Bulut, kendisinin tercih edilmesiyle ilgili de konuşarak, “Sonuçta piyasada yeterince hoca var, işsiz olan hocalar var. Ben de Başakşehir’de 3 senelik dolu dolu bir 3 yıl geçirdim, başarılı bir yıl geçirdim ve azda olsa orada her hocanın olduğu gibi benim de emeğim çok. Başakşehir’in şu anki durumuna biz de çok katkı sağladık. O tecrübemizle ve futbol geçmişimiz belli bir 20 senelik futbol geçmişiz var. 5 senelik de bir yardımcı hoca geçmişimiz var. Düşünüyorum ki o 5 senede yeterince hoca tarafından o verimi o çalışmayı kendimi geliştirme zamanım oldu. Doğru zamanda bu kararı vererek Malatyaspor'a geldim. Lig bu sene çok çetin geçecek. Bütün takımlar iyi transferler yaptı. Bizim takımımız da aynı şekilde iyi transferler yaptı. Her maç zor hiçbir maça kolay zor diyemeyiz. Çünkü sahaya çıktığın zaman 0-0 olarak çıkıyorsunuz. O yüzden sahada en az hata yapan takım maçı kazanır düşüncesindeyim. O yüzden biz Yeni Malatyaspor olarak elimizden geldiği kadar sahada oynadığımız zaman az hata yaparak bize geçen bu fırsatlardan en iyi şekilde değerlendirerek maçlarımızı puanlarla bitirmek zorundayız. Onun üzerine çalışmalarımızı yapacağız. Hem defans anlamında hem hücum anlamında kendimizi geliştireceğiz. Taraftarsız bu futbol olmuyor. Ben burada daha önce de çalıştım, taraftarımız arkamızda olduğu sürece bu takımı istenilen yere taşıyacağız” diye konuştu.